شركات ألعاب الفيديو تسرح 6500 موظف منذ بداية العام

يقول الخبراء إن صناعة ألعاب الفيديو صححت مسارها على مدى العام الماضي بعد أن نعمت بفترة من النمو السريع، حيث تكيف الناشرون والمطورون مع انخفاض الطلب عقب انتهاء جائحة كورونا، إلى جانب ارتفاع تكلفة الإنتاج، وتزايد المنافسة في هذا القطاع.

وتشير تقديرات صناعة الألعاب الإلكترونية، إلى أنه تم تسريح ما يقرب من 6500 من العاملين في هذا المجال على مستوى العالم، منذ يناير الماضي، ويعتقد عدد من المحللين أن الرقم الفعلي قد يكون أكبر بكثير، لأن العديد من الشركات لم تفصح عن الوظائف التي خفضتها.

وذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز أنه من ناحية أخرى، أعلنت شركة «إلكترونيك آرتس»، ومقرها مدينة ريدوود الكائنة شمالي ولاية كاليفورنيا، في مارس الماضي أنها ستقلص العمالة بنسبة 6%، مما يعني إلغاء 800 وظيفة.

وأثر إلغاء هذه الوظائف سلباً على شركات ألعاب الفيديو والتكنولوجيا، وبرغم أن خفض العمالة يمثل جزءاً صغيراً من إجمالي قوة العمالة بهذه الصناعة، يرى كثير من الخبراء أن تقليص العاملين الذي تم العام الماضي، كان حاداً للغاية، بالنسبة لعام كان يمكن في ظروف مختلفة، أن يسوده النجاح لألعاب الفيديو.

وخفضت شركة «نيوزو» للبيانات ومقرها أمستردام، توقعاتها لإيرادات شركات ألعاب الفيديو على المستوى العالمي، لعام 2023 لتصل إلى 184 مليار دولار، بزيادة نسبتها 0.6%، مقارنة بالعام السابق، ولكن بانخفاض من الإيرادات التي توقعتها الشركة، في وقت سابق لعام 2023، وبلغت 187.7 مليار دولار.

وذكرت شركة «نيوزو» أنه من المتوقع، أن تولد السوق العالمية للألعاب الإلكترونية، إيرادات سنوية تصل إلى 205.7 مليارات دولار عام 2026.

بينما تقول الرابطة التجارية لشركات صناعة ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة، إن خفض التكلفة بإلغاء الوظائف، كان له تأثير مضاعف في كاليفورنيا، التي يوجد بها نحو 720 شركة لإنتاج ألعاب الفيديو، منها نحو 700 شركة تعمل في مجال، نشر وتطوير الألعاب الإلكترونية والبرمجيات، ويوجد العديد من الشركات الكبيرة لنشر الألعاب بالقطاع الجنوبي من كاليفورنيا، من بينها أكتيفزيون وبليزارد إنترتينمنت وريوت جيميز، إلى جانب مقر شركة سيجا لأمريكا الشمالية.

وتشير البيانات المتاحة لعام 2022، إلى أن عدد العاملين بصناعة ألعاب الفيديو، في ولاية كاليفورنيا بلغ أكثر من 152 ألف موظف، وبلغ حجم التأثير الاقتصادي لهذه الصناعة في ذلك العام 54.1 مليار دولار.

وتوضح أوبري كوين النائب الأول لرئيس رابطة، شركات صناعة ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة، أنه «في الولايات المتحدة وحدها نما حجم هذه الصناعة بمعدل ثلاثة أمثال، خلال العقد الماضي من 15.2 مليار دولار عام 2012، إلى 56.6 مليار دولار عام 2022، ولم تشهد أية صناعة أخرى في مجال الترفيه هذا القدر من النمو».

ويبلغ عدد العاملين في مجال الألعاب الإلكترونية، على مستوى العالم، 350 ألف شخص، وتشير التقديرات إلى إلغاء 6500 وظيفة، وهو ما يمثل ما نسبته نحو 2% من إجمالي العاملين في هذه الصناعة.

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