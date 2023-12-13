الشيخ: القرار الأممي لوقف العدوان على شعبنا يدلل على عزلة إسرائيل دوليا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إنالقرار الأممي في الجمعية العامة الداعي لوقف العدوان ضد شعبنا الفلسطيني، يدلل على عزلة اسرائيل دوليا، ويتطلب ارادة دولية لتنفيذ هذا القرار فورا .

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت مساء يوم أمس، قرارا يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.

حيث أيدت مشروع القرار 153 دولة، وعارضته 10 دول، وامتنعت 23 دولة عن التصويت.