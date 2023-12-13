الشيخ: القرار الأممي لوقف العدوان على شعبنا يدلل على عزلة إسرائيل دوليا

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إن
القرار الأممي في الجمعية العامة الداعي لوقف العدوان ضد شعبنا الفلسطيني، يدلل على عزلة اسرائيل دوليا، ويتطلب ارادة دولية لتنفيذ هذا القرار فورا .
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت مساء يوم أمس، قرارا يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.
حيث أيدت مشروع القرار 153 دولة، وعارضته 10 دول، وامتنعت 23 دولة عن التصويت.
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