تقرير: رسائل بايدن لإسرائيل تحذر من احتلال غزة بعد الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- وجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس، رسائل إلى حكومة بنيامين نتنياهو، من خلال تصريحه بأن إسرائيل "بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب القصف العشوائي"، وأن على نتنياهو "تقوية وتغيير" حكومته، واعتبرت تقارير صحافية اليوم، الأربعاء، أنها رسائل تحمل بين طياتها احتمال "صدام شديد" بينهما.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن أقوال بايدن جاءت في أعقاب أقوال مسؤولين إسرائيليين لنظرائهم الأميركيين، وبينها وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، أثناء زياراتهم لتل أبيب. وصرح هؤلاء المسؤولون الأميركيون بأن القصف الإسرائيلي في قطاع غزة يجب أن يتجنب المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن يطرح موضوعين آخرين تحدث عنهما الإسرائيليون أثناء لقائهم مع المسؤولين الأميركيين. الموضوع الأول هو وضع السلطة الفلسطينية "المتضعضع"، والثاني هو التخوف من أن تحتل إسرائيل منطقة في قطاع غزة وعدم الانسحاب منها.

وأبلغ الإسرائيليون الأميركيين بأن الجيش الإسرائيلي لا يعتزم الانسحاب من شمال قطاع غزة في نهاية العملية العسكرية فيها، وأنه لن يسمح بعودة جميع المهجرين من شمال القطاع بالعودة إلى منطقتهم وأن هذه ستكون "عملية تدريجية، ونحن سنقرر من سيعود إلى الشمال ومن لا يعود"، بادعاء "التأكد من عدم وجود مخربين هناك"، وأنه في في المرحلة المقبلة ستبقى القوات الإسرائيلية في شمال القطاع وكذلك عن وادي غزة، حسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أنه يوجد إجماع واسع نسبيا في المستوى السياسي الإسرائيلي حول عدم تنفيذ انسحاب سريع وكامل من شمال القطاع، بادعاء أنه "لن نتمكن من توفير الأمن إذا لم نتواجد هناك، وإلا كيف سيشعر سكان ناحل عوز (في "غلاف غزة") أنهم آمنون بالعودة لبيوتهم؟".

وفيما يتعلق بوضع السلطة الفلسطينية، قالت الصحيفة إن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ("أمان") قدّمت ولا تزال تكرر "إنذارا إستراتيجيا حول انهيار السلطة". ووثائق داخلية في جهاز الأمن الإسرائيلي "حذرت صناع القرار من أن الوضع الاقتصادي المتردي في الضفة الغربية يقرّب سقوط السلطة، أو انتفاضة جديدة ضد إسرائيل، أو كلا الأمرين معا". ومنذ بداية الحرب على غزة استشهد قرابة 280 فلسطينيا في الضفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو لم يمارس ثقله من أجل تمرير قرار بإعادة العمال الفلسطينيين من الضفة إلى العمل في إسرائيل، بعد أن رفض الكابينيت السياسي – الأمني اتخاذ قرار بهذا الخصوص، وذلك رغم علم نتنياهو بتحذيرات الجيش والشاباك من احتمال تفجر الوضع في الضفة على خلفية الضائقة الاقتصادية.

وتطالب إدارة بايدن إسرائيل بمكافحة إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة على الفلسطينيين وأملاكهم. ووفقا للصحيفة، فإن "الشرطة الإسرائيلية لا تطبق القانون في يهودا والسامرة، الأمر الذي يزيد الغليان فيها".

وتابعت الصحيفة أن رفض نتنياهو القاطع لعودة السلطة الفلسطينية إلى الحكم في غزة، خلافا لموقف بايدن، وامتناع نتنياهو عن التعامل مع "اليوم التالي" للحرب، وتصريحات اليمين المتطرف في الحكومة حول الاستيطان في القطاع، "كلها تقود إدارة بايدن إلى مسار تصادم شديد مع حكومة نتنياهو".



