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جوليا بطرس تعيد تسجيل أغنية يمّا مويل الهوى تضامناً مع غزة

12/13/2023 5:19:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- أعادت المطربة اللبنانية جوليا بطرس تسجيل الأغنية الشهيرة ((يمّا مويل الهوى))، وذلك في لفتةٍ تضامنية منها مع الشعب الفلسطيني وأهدتها إلى أهالي غزة مع دخول العدوان الاسرائيلي شهره الثالث.

وهذه الأغنية معروفة في الفولكلور الفلسطيني العريق، وقد حرصت على تسجيلها وتوزيعها وأدائها بصوتها المؤثر وإحساسها العالي، حيث تفاعل معها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، واحتلت مركزها في نشرات الأخبار التلفزيونية.

وتحثّ على النضال في وجه الاحتلال، وتعود إلى زمن الاستعمار البريطاني لفلسطين، وقد توالى على تأديتها عدد من الفنانين العرب، على رأسهم الشيخ إمام.

وقد نشرت فيديو الأغنية عبر حسابها على ((إنستغرام))، وأرفقته بتعليق: ((بيضل عمري انفدى ندر للحرية)).

وظهرت في الكليب بالأسود، وفي الخلفية شاشة عملاقة تعرض صوراً ولقطات تسجيلية لأهالي القطاع، الذين يواجهون القتل والتهجير وانقطاع كل سبل الحياة. وقد أرادت من خلالها تسليط الضوء على معاناة أهالي غزة.

وكانت جوليا كسرت حاجز الصمت بعد انقطاعها الفني الطويل، وخصّت المصوّر الفلسطيني معتز عزايزة برسالة إنسانية معبّرة، دعته فيها إلى وجوب التنبه في تنقلاته لتغطية الأحداث المأساوية في فلسطين بالصورة والصوت، نظراً للخطر الداهم في سائر الأحياء الفلسطينية.


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