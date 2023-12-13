جوليا بطرس تعيد تسجيل أغنية يمّا مويل الهوى تضامناً مع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- أعادت المطربة اللبنانية جوليا بطرس تسجيل الأغنية الشهيرة ((يمّا مويل الهوى))، وذلك في لفتةٍ تضامنية منها مع الشعب الفلسطيني وأهدتها إلى أهالي غزة مع دخول العدوان الاسرائيلي شهره الثالث.
وهذه الأغنية معروفة في الفولكلور الفلسطيني العريق، وقد حرصت على تسجيلها وتوزيعها وأدائها بصوتها المؤثر وإحساسها العالي، حيث تفاعل معها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، واحتلت مركزها في نشرات الأخبار التلفزيونية.
وتحثّ على النضال في وجه الاحتلال، وتعود إلى زمن الاستعمار البريطاني لفلسطين، وقد توالى على تأديتها عدد من الفنانين العرب، على رأسهم الشيخ إمام.
وقد نشرت فيديو الأغنية عبر حسابها على ((إنستغرام))، وأرفقته بتعليق: ((بيضل عمري انفدى ندر للحرية)).
وظهرت في الكليب بالأسود، وفي الخلفية شاشة عملاقة تعرض صوراً ولقطات تسجيلية لأهالي القطاع، الذين يواجهون القتل والتهجير وانقطاع كل سبل الحياة. وقد أرادت من خلالها تسليط الضوء على معاناة أهالي غزة.
وكانت جوليا كسرت حاجز الصمت بعد انقطاعها الفني الطويل، وخصّت المصوّر الفلسطيني معتز عزايزة برسالة إنسانية معبّرة، دعته فيها إلى وجوب التنبه في تنقلاته لتغطية الأحداث المأساوية في فلسطين بالصورة والصوت، نظراً للخطر الداهم في سائر الأحياء الفلسطينية.
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