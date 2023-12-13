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البنك الدولي: حرب غزة ستقود إلى انكماش حاد لاقتصاد فلسطين

12/13/2023 5:19:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال البنك الدولي إن الحرب القائمة في قطاع غزة ستدفع نحو انكماش“حاد” في الاقتصاد الفلسطيني، وسط آثار“مدمرة” على السكان في قطاع غزة، وبدرجة أقل في الضفة الغربية.

وذكر البنك الدولي في تقييم اقتصادي لفلسطين، صدر خلال وقت متأخر، الثلاثاء، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة للشهر الثالث على التوالي، ستخلف آثارا“مدمرة طويلة المدى” على الاقتصاد الفلسطيني.

ويأتي تقرير البنك الدولي، لاحقا لعدة تقارير اقتصادية صدرت عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الاقتصاد الفلسطينية، أجمعت كلها على انكماش“حاد” للاقتصاد المحلي للعامين الجاري والمقبل.

وقال التقرير:“تشير التقديرات إلى أن معدلات الفقر متعدد الأبعاد قد ارتفعت ارتفاعا هائلا في غزة، ومن الممكن أن تزيد أيضا في الضفة الغربية”.

وزاد:“يتوقع البنك انخفاض إجمالي الناتج المحلي على المستوى الوطني بمقدار 3.7 بالمئة في عام 2023، ما يشير إلى أن جميع المكاسب التي تحققت منذ نهاية جائحة كورونا ستتبدد”.


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