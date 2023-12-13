يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل مقتل وإصابة 15 ضابط وجنديا إسرائيليا في عملية بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- كشفت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تفاصيل مقتل 15 ضابطا وجنديا إسرائيليا في حي الشجاعية في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الحادثة بدأت أمس الثلاثاء عند الساعة 4:30 عصرا، مع دخول مجموعة من وحدة الإنقاذ الخاصة التكتيكية (669) إلى مجمع مكون من ثلاثة مباني، مبينة أن المعركة استمرت نحو ساعتين ونصف الساعة.

وذكرت أن قوة من الجيش الإسرائيلي دخلت لتفتيش المجمع المكون من ثلاثة مباني مجاورة وساحة من اتجاهين، وعثرت على فتحة في المجمع، وداخل أحد مباني المجمع، تم تفجير قنبلة مضادة للقوة بالإضافة إلى بنادق إم 16 وقنابل يدوية أطلقها مقاتلو "حماس". وأصيبت القوة الأولى المكونة من أربعة مقاتلين، وانقطع الاتصال مع أحد الضباط وكانت هنالك شبهات باختطافه إلى إحدى الأنفاق.

وأوضحت أنه خلال عملية إنقاذ العناصر واصل مقاتلو "حماس" إطلاق النار وإلقاء المتفجرات في المجمع. واكتشفت قوة الإنقاذ أن المقاتلين الأربعة من القوة الأولى قتلوا في المبنى، وتعرضت قوة المقدم تومر غرينبيرغ (35 عاما، قائد الكتيبة 13 من لواء جولاني)، لكمين تم فيه تفجير 3 عبوات ناسفة بمناطق مختلفة ما أدى لمقتل وإصابة 15 ضابط وجندي.

وحسب الجيش الإسرائيلي "ليس من الممكن تدمير كتيبة الشجاعية من الجو، فالعديد من مقاتلي حماس يختبئون في الأنفاق"، مؤكدا أنه " "في الأماكن التي قاتلنا فيها على الأرض، لم يعد أي إرهابي، وحيث قصفنا من الجو - عاد العدو الذي كان مختبئا وتعافى".