أكشن إيد: كلمة جحيم لا تصف حقيقة الوضع والواقع الإنساني والمعيشي في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قالت مسؤولة التواصل والمناصرة في منظمة "أكشن إيد" الدولية ريهام الجعفري إن كلمة "جحيم" لا تصف حقيقة الوضع في قطاع غزة، والواقع الإنساني والمعيشي الخطير للمواطنين في القطاع، الذين أصبح 85% منهم نازحون يعيشون أوضاعا تتضاعف قسوتها مع الأمطار والبرد.
وأوضحت الجعفري في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأربعاء، أن كافة المؤسسات على استعداد لتقديم المساعدة لكنها تواجه بصعوبات، أبرزها محدودية المساعدات التي تصل فقط عبر معبر رفح، وايضاً بسبب تواصل القصف والغارات التي تعيق الوصول الى المواطنين وتقديم المساعدة لهم.
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