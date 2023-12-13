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أكشن إيد: كلمة جحيم لا تصف حقيقة الوضع والواقع الإنساني والمعيشي في قطاع غزة

12/13/2023 5:19:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت مسؤولة التواصل والمناصرة في منظمة "أكشن إيد" الدولية ريهام الجعفري إن كلمة "جحيم" لا تصف حقيقة الوضع في قطاع غزة، والواقع الإنساني والمعيشي الخطير للمواطنين في القطاع، الذين أصبح 85% منهم نازحون يعيشون أوضاعا تتضاعف قسوتها مع الأمطار والبرد.

وأوضحت الجعفري في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأربعاء، أن كافة المؤسسات على استعداد لتقديم المساعدة لكنها تواجه بصعوبات، أبرزها محدودية المساعدات التي تصل فقط عبر معبر رفح، وايضاً بسبب تواصل القصف والغارات التي تعيق الوصول الى المواطنين وتقديم المساعدة لهم.

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