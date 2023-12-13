هيئة الأسرى: لقاء موسع اليوم مع كافة السفراء وممثلي الدول في فلسطين للبحث في جرائم الاحتلال بحق الأسرى

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- من المقرر اليوم الأربعاء، عقد لقاء موسع مع كافة السفراء وممثلي الدول في فلسطين لبحث انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، وفق ما أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس.
وقال فارس في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" إنه سيتم خلال اللقاء أيضا دعوة السفراء وممثلي الدول كافة، لمطالبة حكوماتهم بالضغط على اسرائيل بكف يدها عن الأسرى، وتشكيل حراك دولي فعلي ضاغط لإنقاذ حياة الأسرى داخل السجون.
وشدد فارس على أن حملات الاعتقال اليومية بصورة واسعة جداً وبشكل عشوائي، هي شكل من أشكال العدوان الانتقامي بحق شعبنا، داعيا إلى تضافر الجهود كافة لكبح جماح هذه الهجمة المسعورة.
MENAFN13122023000205011050ID1107586463
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.