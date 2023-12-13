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اليونايتد يسقط مجددا أمام البايرن ويودع دوري أبطال أوروبا

12/13/2023 5:19:43 AM
(MENAFN- Amman Net) تبددت فرصة مانشستر يونايتد الضئيلة في التأهل لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالهزيمة 1-صفر أمام بايرن ميونيخ، متصدر المجموعة، على ملعب أولد ترافورد اليوم الثلاثاء، لتزداد متاعب إريك تن هاج مدرب الفريق المعرض للانتقادات في موسم صعب بالفعل.

وكان بطل أوروبا ثلاث مرات في حاجة للفوز على بايرن في ختام دور المجموعات مع تعادل كوبنهاجن مع ضيفه غلطة سراي.

ولم يحدث أي من الأمرين، إذ سجل كينجسلي كومان من مدى قريب في الدقيقة 70 لصالح بايرن، الذي أنهى المجموعة الأولى دون هزيمة وله رصيد 16 نقطة.

وأنهى يونايتد المجموعة متذيلا للترتيب وله أربع نقاط، ليفشل حتى في التأهل لتصفيات الدوري الأوروبي.
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وفاز كوبنهاغن في الدنمرك 1-صفر لينهي المجموعة برصيد ثماني نقاط ويتأهل إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بينما احتل غلطة سراي المركز الثالث برصيد خمس نقاط، دون فرصة حتى للمنافسة على مقعد في الدوري الأوروبي.

وفاز يونايتد مرة واحدة فقط في ست مباريات بالمجموعة، وأصبحت آماله في التأهل في مهب الريح، بعدما أهدر تقدمه بهدفين في تعادله 3-3 مع مضيفه غلطة سراي يوم 29 نوفمبر تشرين الثاني.

وكان بايرن، الذي فاز على يونايتد 4-3 في لقائهما السابق في ميونيخ، قد ضمن صدارة المجموعة.

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