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صحة غزة: نفاد تطعيمات الأطفال بالكامل في غزة

12/13/2023 5:19:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة عن نفاد تطعيمات الأطفال بالكامل، مما سيكون له انعكاسات صحية كارثية على صحة الأطفال وانتشار الأمراض وخاصة بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظة.


وقالت الصحة في غزة سابقا، إن هناك خشية على حياة مئات آلاف النازحين منهم الأطفال جراء انتشار الأوبئة وأمراض معدية في أماكن الإيواء.


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