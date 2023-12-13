صحة غزة: نفاد تطعيمات الأطفال بالكامل في غزة

صحة غزة: نفاد تطعيمات الأطفال بالكامل في غزة
التاريخ
12/13/2023 5:19:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة عن نفاد تطعيمات الأطفال بالكامل، مما سيكون له انعكاسات صحية كارثية على صحة الأطفال وانتشار الأمراض وخاصة بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظة.
وقالت الصحة في غزة سابقا، إن هناك خشية على حياة مئات آلاف النازحين منهم الأطفال جراء انتشار الأوبئة وأمراض معدية في أماكن الإيواء.
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