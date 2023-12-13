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بعيون زرقاء وجلد أبيض... ولادة نادرة لتمساح في فلوريدا (فيديو)

12/13/2023 5:19:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعيون زرقاء بلورية وجلد أبيض اللون، ولد في متنزه فلوريدا بالولايات المتحدة تمساح من سلالة تسمى الليوسي" وهي أندر سلالة في العالم.

فقد بلغ وزن التمساح وهي أنثى 69 غراماً فقط فيما بلغ طولها 49 سنتمراً.
ولا يختلف التمساح الليوسي عن التمساح العادي في عادات الأكل والمزاج، ولكنه مثل المهق، يمكن أن يحترق عندما يتلامس مع أشعة الشمس المباشرة.

لبنان 24

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