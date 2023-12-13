بعيون زرقاء وجلد أبيض... ولادة نادرة لتمساح في فلوريدا (فيديو)

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعيون زرقاء بلورية وجلد أبيض اللون، ولد في متنزه فلوريدا بالولايات المتحدة تمساح من سلالة تسمى الليوسي" وهي أندر سلالة في العالم.
فقد بلغ وزن التمساح وهي أنثى 69 غراماً فقط فيما بلغ طولها 49 سنتمراً.
ولا يختلف التمساح الليوسي عن التمساح العادي في عادات الأكل والمزاج، ولكنه مثل المهق، يمكن أن يحترق عندما يتلامس مع أشعة الشمس المباشرة.
لبنان 24
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