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رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا يتفقد الطلبة المصابين بحادث تدهور حافلة طريق سلحوب

12/13/2023 5:19:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قام الأستاذ الدكتور خالد السالم رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية يرافقه عدد من مسؤولي الجامعة بتفقد عدد من طلبة الجامعة الذين أصيبوا في حادث السير الذي وقع صباح اليوم على طريق اربد عمان خلال قدومهم للجامعة في احدى الحافلات العمومية.


وفي هذا السياق، تفقد رئيس الجامعة المصابين في مستشفى جرش الحكومي ومستشفى السلط الحكومي حيث اطلع على أوضاعهم الصحية وأوعز بنقل عدد منهم الى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي لمتابعة حالاتهم الصحية وتقديم الرعاية اللازمة لهم.


وإن الجامعة لتسأل الله العلي القدير أن يتغمد الذين قضوا في الحادث برحمته الواسعة وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين " إنه سميع مجيب".
وإنا لله وإنا إليه لراجعون

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