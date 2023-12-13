رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا يتفقد الطلبة المصابين بحادث تدهور حافلة طريق سلحوب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قام الأستاذ الدكتور خالد السالم رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية يرافقه عدد من مسؤولي الجامعة بتفقد عدد من طلبة الجامعة الذين أصيبوا في حادث السير الذي وقع صباح اليوم على طريق اربد عمان خلال قدومهم للجامعة في احدى الحافلات العمومية.
وفي هذا السياق، تفقد رئيس الجامعة المصابين في مستشفى جرش الحكومي ومستشفى السلط الحكومي حيث اطلع على أوضاعهم الصحية وأوعز بنقل عدد منهم الى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي لمتابعة حالاتهم الصحية وتقديم الرعاية اللازمة لهم.
وإن الجامعة لتسأل الله العلي القدير أن يتغمد الذين قضوا في الحادث برحمته الواسعة وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين " إنه سميع مجيب".
وإنا لله وإنا إليه لراجعون
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