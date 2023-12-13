لافروف: عدم السماح لبوتين بالانتصار في أوكرانيا شعار أمريكي جديد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن واشنطن أدرجت شعارا جديدا بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد هو "عدم السماح لبوتين بالانتصار في أوكرانيا".

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام مجلس الاتحاد اليوم الأربعاء، حيث تابع الوزير أن واشنطن، وبعد انهيار الآمال التي كانت معلقة على ما يسمى بالهجوم الأوكراني المضاد، توقفت واشنطن عن شعارها "هزيمة روسيا الاستراتيجية في ساحة المعركة"، مقابل شعار جديد هو "عدم السماح لبوتين بالانتصار في أوكرانيا"، وإلا فسوف "يغزو (الناتو) بأكمله، وبعدها لن تتمكن الولايات المتحدة من السكوت عن ذلك" وفقا للافروف.

وقال الوزير إنه "ليس من السهل على منتقدي روسيا أن يدركوا أن الرهان على الحرب الخاطفة للعقوبات ضد الاقتصاد الروسي قد فشلت تماما، لهذا لا يعترف أولئك الذين أطلقوا العنان لحرب هجينة ضد البلاد بأخطائهم، ويحاولون البحث عن مزيد من الأدوات غير الشرعية من أجل استنزاف روسيا".