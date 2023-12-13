لافروف: عدم السماح لبوتين بالانتصار في أوكرانيا شعار أمريكي جديد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن واشنطن أدرجت شعارا جديدا بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد هو "عدم السماح لبوتين بالانتصار في أوكرانيا".
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام مجلس الاتحاد اليوم الأربعاء، حيث تابع الوزير أن واشنطن، وبعد انهيار الآمال التي كانت معلقة على ما يسمى بالهجوم الأوكراني المضاد، توقفت واشنطن عن شعارها "هزيمة روسيا الاستراتيجية في ساحة المعركة"، مقابل شعار جديد هو "عدم السماح لبوتين بالانتصار في أوكرانيا"، وإلا فسوف "يغزو (الناتو) بأكمله، وبعدها لن تتمكن الولايات المتحدة من السكوت عن ذلك" وفقا للافروف.
وقال الوزير إنه "ليس من السهل على منتقدي روسيا أن يدركوا أن الرهان على الحرب الخاطفة للعقوبات ضد الاقتصاد الروسي قد فشلت تماما، لهذا لا يعترف أولئك الذين أطلقوا العنان لحرب هجينة ضد البلاد بأخطائهم، ويحاولون البحث عن مزيد من الأدوات غير الشرعية من أجل استنزاف روسيا".
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