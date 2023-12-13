لجنة التحقيق المرورية تكشف سبب حادث الحافلة في سلحوب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أنهت لجنة التحقيق المرورية التي شكلتها إدارة السير تحقيقاتها في حادثة تدهور حافلة نقل الركاب في منطقة سلحوب صباح اليوم
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن سبب الحادث كان فقدان السيطرة نتيجة للانزلاق، وسيتم إحالة القضية للقضاء
وأكدت مديرية الأمن العام تعرض حافلة لحادث تدهور صباح اليوم على طريق سلحوب، نتج عنه إصابة 35 شخصًا ووفاة 5 آخرين حتى اللحظة.
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