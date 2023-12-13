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لجنة التحقيق المرورية تكشف سبب حادث الحافلة في سلحوب

12/13/2023 5:19:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أنهت لجنة التحقيق المرورية التي شكلتها إدارة السير تحقيقاتها في حادثة تدهور حافلة نقل الركاب في منطقة سلحوب صباح اليوم

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن سبب الحادث كان فقدان السيطرة نتيجة للانزلاق، وسيتم إحالة القضية للقضاء

وأكدت مديرية الأمن العام تعرض حافلة لحادث تدهور صباح اليوم على طريق سلحوب، نتج عنه إصابة 35 شخصًا ووفاة 5 آخرين حتى اللحظة.

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