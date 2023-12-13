حماس: مجاهدو كتائب القسام يوفون بوعدهم بجعل غزة مقبرة للغزاة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مجاهدو كتائب القسام يوفون بوعدهم بجعل غزة مقبرة للغزاة.
وأضافت أن إعلان جيش الاحتلال عن مقتل 10 أغلبهم ضباط يؤكد حجم خسارة وفشل قادة الكيان وجيشه في مواجهة بأس المقاومة.
وتابعت" نقول للصهاينة إن قيادتكم الفاشلة لا تلقي أي اعتبار لحياة جنودكم ولا خيار لكم سوى الانسحاب من غزة."
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