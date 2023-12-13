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حماس: مجاهدو كتائب القسام يوفون بوعدهم بجعل غزة مقبرة للغزاة

12/13/2023 5:19:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مجاهدو كتائب القسام يوفون بوعدهم بجعل غزة مقبرة للغزاة.


وأضافت أن إعلان جيش الاحتلال عن مقتل 10 أغلبهم ضباط يؤكد حجم خسارة وفشل قادة الكيان وجيشه في مواجهة بأس المقاومة.


وتابعت" نقول للصهاينة إن قيادتكم الفاشلة لا تلقي أي اعتبار لحياة جنودكم ولا خيار لكم سوى الانسحاب من غزة."


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