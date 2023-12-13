إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في رام الله

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في رام الله
التاريخ
12/13/2023 5:19:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أُصيب شاب، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية عبوين شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن مواجهات اندلعت عقب عملية الاقتحام، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، نقل على أثرها إلى المستشفى، لتلقي العلاج.
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