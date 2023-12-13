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إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في رام الله

12/13/2023 5:19:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أُصيب شاب، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية عبوين شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن مواجهات اندلعت عقب عملية الاقتحام، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، نقل على أثرها إلى المستشفى، لتلقي العلاج.




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