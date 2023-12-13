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الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ويقصف عددا من المنازل

12/13/2023 5:19:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على مدينة جنين لليوم الثاني، والذي خلف 7 شهداء، إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح مختلفة فجر وصباح اليوم الأربعاء .
وشهد الحي الشرقي من مدينة جنين مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي حولت عددا من المنازل إلى نقاط عسكرية، وشنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين، وفرض جيش الاحتلال حصارا كاملا على الحي وأغلق جميع مداخله بالآليات العسكرية والجرافات التي قامت بتدمير للبنية التحتية والبسطات .
كما قامت قوات الاحتلال بقصف ثلاثة منازل في الحي الشرقي في جنين بصواريخ "الأنيرجا" تعود للمواطنين: عدي بعجاوي تركمان والذي احترق بالكامل، ونصر الدين عمر السعدي، ومنزل شقيقه فراس، وألحقت خرابا ودمارا بمحتويات عدة منازل بعد اقتحامها، عرف من أصحابها: عبد الله ناصر، وعلي وسامر ومراد السعدي، واحتجزت في العراء 12 مواطنا وأخلت سبيلهما بعد استجوابهما، كما حاصرت منزلا في حرش السعادة وهددت بقصفه، واعتقلت الشاب عمر فران جلامنة، كما قصفت منزلا آخر في حليمة السعدية، وشنت حملة مداهمات واسعة للمنازل في حيي الدمج والحواشين في المخيم.

وفا

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