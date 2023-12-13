سرايا القدس تستهدف آليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذائف التاندوم

سرايا القدس تستهدف آليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذائف التاندوم
التاريخ
12/13/2023 5:19:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب سرايا القدس إن مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود العدو في حي الزيتون شرق غزة واستهدفوا آليتين عسكريتين بقذائف "التاندوم".
وكانت سرايا القدس أعلنت عن قصف التحشدات العسكرية في شارع 5 ومحيط مسجد الظلال بمحاور التقدم شرق خانيونس بالصواريخ وقذائف الهاون.
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