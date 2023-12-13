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سرايا القدس تستهدف آليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذائف التاندوم

12/13/2023 5:19:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب سرايا القدس إن مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود العدو في حي الزيتون شرق غزة واستهدفوا آليتين عسكريتين بقذائف "التاندوم".
وكانت سرايا القدس أعلنت عن قصف التحشدات العسكرية في شارع 5 ومحيط مسجد الظلال بمحاور التقدم شرق خانيونس بالصواريخ وقذائف الهاون.




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