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وزير شؤون البلديات يبحث مع السفيرة المصرية تعزيز التعاون

12/13/2023 5:15:36 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، ريهام محمد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، بمناسبة تعيينها سفيرًا جديداً لبلادها.

ورحب الوزير المبارك بالسفيرة المصرية، مؤكّدًا ما يربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة من علاقات أخوية تاريخية متينة وروابط مشتركة، متمنيًا للسفيرة دوام التوفيق والنجاح في مهام عملها الدبلوماسي.

وتم خلال اللقاء، بحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات البلدية والزراعية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في البلدين.

بدورها، أشادت سفيرة جمهورية مصر العربية بالمستوى المتقدم الذي تشهده مملكة البحرين في العديد من المجالات، مؤكدةً حرص بلادها على المضي قدمًا في ترسيخ آفاق التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين، متمنية لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.

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