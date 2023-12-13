وزير شؤون البلديات يبحث مع السفيرة المصرية تعزيز التعاون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، ريهام محمد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، بمناسبة تعيينها سفيرًا جديداً لبلادها.
ورحب الوزير المبارك بالسفيرة المصرية، مؤكّدًا ما يربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة من علاقات أخوية تاريخية متينة وروابط مشتركة، متمنيًا للسفيرة دوام التوفيق والنجاح في مهام عملها الدبلوماسي.
وتم خلال اللقاء، بحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات البلدية والزراعية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في البلدين.
بدورها، أشادت سفيرة جمهورية مصر العربية بالمستوى المتقدم الذي تشهده مملكة البحرين في العديد من المجالات، مؤكدةً حرص بلادها على المضي قدمًا في ترسيخ آفاق التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين، متمنية لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.
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