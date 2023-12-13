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مشاهدة بالعين المجردة.. ذروة شهب التوأميات 2023 تمطر السماء غداً

12/13/2023 4:41:12 AM
(MENAFN- Youm7) تشهد سماء مصر والوطن العربي، ذروة تساقط شهب التوأميات من منتصف ليل غدا الخميس 14 ديسمبر وخلال الساعات قبل شروق الشمس صبيحة الجمعة 15 ديسمبر وهي واحدة من أبرز زخات الشهب السنوية.



وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن سنة 2023 تعتبر مثالية لشهب التوأميات نظراً لأن القمر سيكون في طور هلال بداية الشهر وسيغرب في وقت مبكر من الليل ما يترك السماء مظلمة لرؤية تساقط الشهب وأفضل وقت لرصدها هو حوالي الساعة 3 صباحاً عند مراقبة الأفق الشمالي الشرقي بالعين المجردة من مكان مظلم بعيداً عن اضواء المدن.



شهب التوأميات ستنطلق ظاهرياً من أمام كوكبة التوأمان بالقرب من النجم كاستور ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في السماء عندما تحترق على إرتفاع يتراوح بين 70 و 100 كيلومترا.



التوأميات تنشط سنوياً في الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر وفي ظروف جوية مثالية وعدم وجود القمر تنتج ومن موقع مظلم
ما قد يصل إلى 120 شهاباً في الساعة الواحدة عند ذروتها ولكن العدد الفعلي قد يكون أقل مابين 40 إلى 60 شهاب في الساعة وهذا متروك للرصد الميداني.



إن مصادر معظم زخات الشهب تكون عادة "المذنبات" ولكن مصدر شهب التوأميات الجسم - فايثون 3200 - الذي يطلق علية المذنب الصخري.



المذنب الصخري عبارة عن كويكب يمر قريباً جداً من الشمس وفي حالة - فايثون 3200
- يكون على مسافة
20,943,702 كيلومتر - وهي اقل من نصف المسافة بين عطارد والشمس - بحيث أن حرارة الشمس تجعله ساخناً جداً ويقذف الغبار من سطحه الصخري ويمكن للرصاص ان يتدفق مثل المياه على سطحه.



يعتقد أن الجسم - فايثون 3200
- قد يتشكل له ذيل أحيانا يشبه ذيل المذنبات وينثر مادته التي تتساقط في صورة شهب التوأميات وهذا بالفعل ما تم تسجيله عند اقترابة من الشمس.



جدير بالذكر أن شهب التوأميات يمكن ان تنتج شهب ساطعة جداً تسمى " الكرات الضوئية" وهي أكبر من الشهب العادية وليس لها تأثير على الأرض.














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