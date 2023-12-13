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الطائرة الإغاثية السعودية الـ 25 تتوجه إلى مطار العريش لدعم متضررى غزة

12/13/2023 4:41:08 AM
(MENAFN- Youm7) غادرت، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 25، الرياض، اليوم الأربعاء، متجهة إلى مطار العريش الدولى، والتى يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع السعودى، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم ، أن الطائرة تحمل على متنها سيارتي إسعاف، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

يذكر أن 14 سيارة إسعاف دخلت إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح الحدودي متضمنة التجهيزات الطبية الأساسية.

وقال المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة عبد الله بن عبد العزيز الربيعة:"إن سيارات الإسعاف تتضمن تجهيزات طبية شملت أجهزة قياس العلامات الحيوية، وأجهزة الأكسجين، إضافة إلى حقائب الإسعافات الأولية وغيرها من المستلزمات اللازمة"، وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية السعودية".








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