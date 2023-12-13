الطائرة الإغاثية السعودية الـ 25 تتوجه إلى مطار العريش لدعم متضررى غزة

(MENAFN
- Youm7) غادرت، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 25، الرياض، اليوم الأربعاء، متجهة إلى مطار العريش الدولى، والتى يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع السعودى، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم ، أن الطائرة تحمل على متنها سيارتي إسعاف، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
يذكر أن 14 سيارة إسعاف دخلت إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح الحدودي متضمنة التجهيزات الطبية الأساسية.
وقال المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة عبد الله بن عبد العزيز الربيعة:"إن سيارات الإسعاف تتضمن تجهيزات طبية شملت أجهزة قياس العلامات الحيوية، وأجهزة الأكسجين، إضافة إلى حقائب الإسعافات الأولية وغيرها من المستلزمات اللازمة"، وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية السعودية".
MENAFN13122023000132011024ID1107586298
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.