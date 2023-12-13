الوطنى الفلسطينى يرحب بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

MENAFN - Youm7) رحب المجلس الوطنى الفلسطينى، اليوم الأربعاء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، قرارًا يُطالب بوقف فورى للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة .

وأشاد المجلس، في بيان صادر عن رئاسته، بمواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإصدار تعليماته إلى مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، الانتقال إلى الجمعية العامة، تحت بند متحدون من أجل السلام وبالتعاون مع الدول العربية الشقيقة.



وشكر المجلس الدول العربية على مواقفها المدافعة عن الحق الفلسطيني، كما شكر الدول الإسلامية والأصدقاء الأحرار في العالم، ولكل من صوت لصالح القرار وهم الأغلبية العظمى والساحقة في العالم.



وأضاف المجلس، في بيانه" أن القرار طالب المجتمع الدولي استخدام أدواته الفاعلة في إجبار إسرائيل على الرضوخ وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وإيقاف حربها في قطاع غزة والانسحاب الفوري من جميع الأراضي التي احتلتها في القطاع، ومطالبتها بوقف عدوانها ضد شعبنا في الضفة الغربية ووقف المستعمرين من الاعتداءات اليومية في مدينة القدس وسائر مدن الضفة الغربية".



وقد طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، بـ"وقف إطلاق نار إنساني" في غزة، وأيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، وأيدت 153 دولة قرار وقف إطلاق النار وصوتت عشر دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل ضده، بينما امتنعت 23 دولة عن التصويت.









