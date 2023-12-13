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تعيين دبلوماسى عراقى نائبا لرئيس بعثة الأمم المتحدة فى اليمن

12/13/2023 4:41:08 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، تعيين الدبلوماسى العراقى سرحد فتاح بمنصب نائب رئيس بعثة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وذكرت الخارجية العراقية -في بيان، نقلته قناة (السومرية نيوز)- أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أعلن تعيين الدبلوماسي العراقي سرحد فتاح نائباً لرئيس بعثة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن؛ لما يتمتع به من خبرات.

وأضافت أن اختيار سرحد فتاح لهذا الموقع، يأتي لما يتمتع به من خبرة تزيد على 18 عامًا في النشاط السياسي والدبلوماسي، وفي العمل متعدد الأطراف على المستوى الوطني والدولي، كما أنه شغل في عام 2019 منصب نائب الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك.








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