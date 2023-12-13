تعيين دبلوماسى عراقى نائبا لرئيس بعثة الأمم المتحدة فى اليمن

(MENAFN
- Youm7) أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، تعيين الدبلوماسى العراقى سرحد فتاح بمنصب نائب رئيس بعثة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
وذكرت الخارجية العراقية -في بيان، نقلته قناة (السومرية نيوز)- أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أعلن تعيين الدبلوماسي العراقي سرحد فتاح نائباً لرئيس بعثة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن؛ لما يتمتع به من خبرات.
وأضافت أن اختيار سرحد فتاح لهذا الموقع، يأتي لما يتمتع به من خبرة تزيد على 18 عامًا في النشاط السياسي والدبلوماسي، وفي العمل متعدد الأطراف على المستوى الوطني والدولي، كما أنه شغل في عام 2019 منصب نائب الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
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