قلوب منكسرة.. حسرة بن غفير بعد مقتل 8 جنود وضباط إسرائيليين فى غزة

MENAFN - Youm7) عبر وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير، عن حسرته بقتل 8 من جنود جيش الدفاع الإسرائيلى خلال المعارك البرية فى قطاع غزة ، حيث وصل عدد القتلى فى الجيش الإسرائيلى إلى 113، حيث نشر بن غفير عبر حسابه على "إكس"، رموز قلوب منكسرة، وهو ما يشير إلى حسرته بعد وصول القتلى إلى 8.

بن غفير على موقع إكس





وذكرت الصحيفة أن من بين القتلى تومير جرينبرج (35 عاماً) وهو قائد الكتيبة الثالثة عشرة فى لواء جولاني، ولقى حتفه، مساء الثلاثاء، فى شمال قطاع غزة.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن العدد الإجمالى لقتلى الجيش الإسرائيلى منذ بداية الغزو البرى لغزة، ارتفع إلى 113 عسكرياً.

وتتواصل المعارك فى قطاع غزة، وسط قصفٍ وغارات جوية تطال معظم مناطق القطاع، واستشهد 20 مواطنًا فلسطينيًا وأصيب العشرات الأربعاء، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى مناطق متفرقة فى خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فى القطاع، بوصول 4 شهداء وعدد من الإصابات إلى مُستشفى ناصر جرّاء استهداف منزل فى منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، من بينهم طفلان أحدهما رضيع، كما استشهد طفلان أحدهما رضيع وأصيب 7 فى قصف استهدف منزلا فى مخيم خان يونس.





واستشهد 9 أشخاص بينهم أطفال فى استهداف الاحتلال منزلا فى منطقة حى الأمل غربى خان يونس، ووصل شهيدان وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر جرّاء قصف الطيران الحربى لمنزل آخر بمخيم خان يونس.





وتجدد القصف المدفعى لطيران الاحتلال الإسرائيلى فى مناطق شرقى ووسط خان يونس بالتزامن مع تواصل الغارات الجوية. وفى دير البلح، استشهد طفلان وعدد من الإصابات وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال لمنزل بدير البلح.

كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق فى المنطقة الوسطى بقطاع غزة، وحيى التفاح والدرج.

فيما ردت الفصائل الفلسطينية، وأعلنت عن استهدافها قوة إسرائيلية من 15 جنديا بالقنابل اليدوية باتجاه مبنى وسط مخيم جباليا بقطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.







