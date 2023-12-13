Wednesday, 13 December 2023 04:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نقيب التمريض: دور مهم للقطاع في تقديم خدمات الرعاية بالتأمين الصحي الشامل

12/13/2023 4:41:04 AM
(MENAFN- Youm7) تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمري وعضو مجلس الشيوخ، بالشكر والتقدير لكافة أطقم التمريض على المشاركة الحاشدة فى الانتخابات الرئاسية، لافته إلى أن نقابة التمريض حققت أعلى نسبة تصويت على مدار تاريخها.



وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن نسب مشاركة أعضاء هيئة التمريض فى الإنتخابات الرئاسية لعام 2024، بلغت نحو 84% بإجمالى 237962 عضو علي مستوي الجمهورية، وذلك خلال على مدار الانتخابات التى جرت على مدار 3 أيام فى الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر، وذلك وفقًأ لما رصدته غرفة الطوارئ المركزية لنقابة التمريض.



وأشارت إلى أن أعضاء هيئة التمريض حرصوا على تلبية نداء الوطن بالمشاركة الفعالة والإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية، فى سبيل تحقيق المزيد من التقدم والرخاء لمصر فى الجمهورية الجديدة.

وأفادت بأن أطقم التمريض بالتوازى مع المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات، كان له دور هام في تنظيم وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين فى محافظات التأمين الصحي الشامل بجودة عالمية، بالإضافة إلى الخدمات الطبية المقدمة فى محيط وأمام اللجان الإنتخابية على مستوى الجمهورية.


















MENAFN13122023000132011024ID1107586293

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث