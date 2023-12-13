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زيارة مفاجئة لـوزير الإنتاج الحربى لعمال وقيادات حلوان للمسبوكات وحلوان للصناعات الهندسية

12/13/2023 4:41:04 AM
(MENAFN- Youm7) فى إطار حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى على مواصلة تنفيذ جولاته التفقدية للشركات والوحدات التابعة للوزارة لمتابعة سير العمل بها؛ أجرى السيد الوزير مروراً مفاجئاً لتفقد شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربى) وكذا شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة.





استهل وزير الدولة للإنتاج الحربى زيارة "حلوان للمسبوكات" بتفقد خطوط الإنتاج بالشركة والتي تدخل منتجاتها في العديد من الصناعات المغذية ويتم تصنيعها وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية وبأعلى معايير الجودة العالمية حيث تنتج الشركة (الطنابير بأحجامها المختلفة، صرر العجل، فرن الشكمان، المسبوكات الأخرى المغذية لصناعة السيارات، أغطية وبراويز بالوعات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار بأحدث طرازاتها، جسم الكباس لمواتير الثلاجات، قطع غيار شدادات الكهرباء، لقم الفرامل الخاصة بهيئة السكة الحديد، سن الحفار، وغيرها من المنتجات)، وتابع السيد الوزير مراحل العملية الإنتاجية بخطوط الإنتاج بالشركة (مصنع 9 الحربي) بدايةً من إيصال المواد الخام للخط ووصولاً إلى المنتج النهائي وتفقد السيد الوزير مسابك الشركة (مسبك الحديد الصلب، مسبك الحديد الزهر، المسابك الآلية) والمجهزة بأحداث المعدات التكنولوجية القادرة على تلبية الاحتياجات العسكرية والمدنية من المسبوكات الهندسية الدقيقة والخفيفة والمتوسطة والثقيلة عالية التقنية.



عقب ذلك تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي خطوط الإنتاج بشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) والتي تساهم في توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات المدنية مثل (طفايات الحريق، أسطوانات الغاز ومنظماتها، أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل) وتشارك الشركة في توفير متطلبات تطوير وإقامة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وتساهم الشركة في تنفيذ عدة مشروعات قومية أخرى تخدم المواطن المصري.




وأعرب الوزير عن حرصه لتنفيذ الزيارات المفاجئة للجهات التابعة لمتابعة انتظام سير العمل بها على أرض الواقع والاطمئنان بنفسه على جودة العملية الإنتاجية بها والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بخصوص موضوع أو مشروع معين منوطة الشركة بتنفيذه.



وخلال الجولة التفقدية قام الوزير "محمد صلاح" بالإطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بواسطة شركتيّ حلوان للمسبوكات وحلوان للصناعات الهندسية، وحرص السيد الوزير على الحديث عن قرب مع العاملين بالشركتين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم المتعلقة بعمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على تقديره لإمكانيات ذوي الخبرة من العاملين القدامى بكلا الشركتين وإيمانه بقدرات الشباب على الابتكار، مشجعاً جميع العاملين على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب وتبادل الخبرات من أجل رفعة شأن شركتهم.





وأصدر الوزير "محمد صلاح" مجموعة من التوجيهات خلال الجولة التفقدية للشركة (مصنع 9 الحربي) على رأسها ضرورة السعي الدائم لتطوير منتجات الشركة باستخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة المسبوكات حول العالم وذلك لدعم وتعزيز الاقتصاد القومي ووجه بضرورة المراجعة الدورية لإجراءات السلامة والصحة المهنية وتطبيق الأكواد الخاصة بالصيانة والتخزين والتخلص من المخلفات بصفة دورية، ووجّه السيد الوزير خلال زيارته للشركة (مصنع 99 الحربي) بوجوب الإلتزام بتخزين خامات التصنيع فى الأماكن المخصصة لها وكذا ضرورة الحفاظ على نظافة الطرق الداخلية داخل الشركة والإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات التي يتم تنفيذها.





صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن شركتيّ حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربى) وحلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) يتوفر بهما خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى.





وأشار المتحدث الرسمى للوزارة إلى قيام
وزير الدولة للإنتاج الحربي بإجراء زيارة تفقدية مُخططة لشركة حلوان للمسبوكات خلال شهر سبتمبر الماضي، كما أجرى جولة مُخططة لشركة حلوان للصناعات الهندسية بمنتصف شهر أكتوبر الماضي واجتمع مع العاملين بالشركة بذات الشهر، حيث أصدر خلال هذه الجولات التفقدية عدد من التوجيهات، وأضاف "بكر" أن
الوزير قام خلال المرور المفاجيء للشركتين بمتابعة تنفيذ الشركتين لهذه التوجيهات الوزارية، وأكد "بكر" على انعكاس قيام السيد الوزير بالجولات التفقدية المفاجئة للشركات والوحدات التابعة على الحد من حدوث أي شكل من أشكال للتقاعس.












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