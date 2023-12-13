Wednesday, 13 December 2023 04:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الزراعة: تحصين 150 ألف رأس ماشية ضد الحمي القلاعية و الوادي المتصدع بالمنيا

12/13/2023 4:41:04 AM
(MENAFN- Youm7) أطلقت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية مجانية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني شملت 5 قري بمركز أبوقرقاص، حيث قدمت خدمات إرشاد وتوعية المربين.



أوضحت وزارة الزراع واستصلاح الأراضي، أنه تم فى محافظة المنيا تم تحصين 150 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 6000 رأس ماشية، وعقد 183 ندوة و جولة إرشادية.



و‫قال الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.



وأضاف صابر أنه يتم تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربيين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.












MENAFN13122023000132011024ID1107586290

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث