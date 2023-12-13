الزراعة: تحصين 150 ألف رأس ماشية ضد الحمي القلاعية و الوادي المتصدع بالمنيا

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- Youm7) أطلقت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية مجانية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني شملت 5 قري بمركز أبوقرقاص، حيث قدمت خدمات إرشاد وتوعية المربين.
أوضحت وزارة الزراع واستصلاح الأراضي، أنه تم فى محافظة المنيا تم تحصين 150 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 6000 رأس ماشية، وعقد 183 ندوة و جولة إرشادية.
وقال الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف صابر أنه يتم تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربيين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.
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