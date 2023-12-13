مؤتمر المناخ Cop28 يتبنى لأول مرة حث دول العالم للتخلص من الوقود الأحفوري

MENAFN - Youm7)بعد تمديد أشغاله إثر خلافات حول "الاستغناء" عن الوقود الأحفوري، تبنى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، اتفاقا تاريخيا تضمن إشارة إلى التحول عن الوقود الأحفوري بالكامل في العقد الحالي، ويحث دول العالم لأول مرة على الشروع في التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بحكم الأمر الواقع.

وعقد مؤتمر الأطراف جلسة مهمة لعرض صيغة النص النهائية التي تم التوصل إليها، ووصفت بالتاريخية فيما تعهد 198 طرفا بالإجماع على الحد من الانبعاثات الكربونية مما ساهم في الوصول لمستهدفات COP28 وتجاوز الطموحات المحددة.

وحقق COP28 نتيجةً تحترم العلم وتحافظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية استجابةً للحصيلة العالمية.. فيما شهد مؤتمر الأطراف جهودا تفاوضية ودبلوماسية قامت بها رئاسة المؤتمر على مدار العام للتواصل مع كافة الأطراف تمهيداً للمؤتمر.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، إن الولايات المتحدة والصين تعتزمان تحديث استراتيجيات المناخ طويلة المدى، مشيدا باتفاق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (COP28) باعتباره اتفاقا "يوجه رسائل قوية جدا إلى العالم".

فيما علق إيمون رايان، وزير البيئة والمناخ والاتصالات والنقل الأيرلندي، أن رئاسة مؤتمر الأطراف والدكتور سلطان الجابر وفريق COP28، قاموا بعمل جيد حقا، وتوصلوا إلى إجماع مهم على الاتفاقية، وهذا يتوافق مع هذا العمل الذي يجمع الناس في زمن الانقسام والصراع في العالم، مضيفا أن ذلك يمنح أمل جديد في ظل ما يواجهه العالم من تحديات المناخ، لكننا متحدون اليوم وكان ذلك أهم شيء.

وأوضح أن هذا الاتفاق

يُنظر إليه على أنه نقطة انطلاق لمكافحة تغير المناخ، مشيرا إلى أنه كان هناك العديد من نقاط الانطلاق، ولكن الآن بحاجة إلى تحقيق قفزة،وهذا الاتفاق يساعدنا.