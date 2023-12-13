كوريا الجنوبية تحذر بيونج يانج: ستواجه جحيم الدمار حال ارتكابها أعمال متهورة

MENAFN - Youm7) حذر وزير الدفاع الكورى الجنوبى شين وون-سيك، كوريا الشمالية اليوم الأربعاء، من أن "جحيم الدمار" ينتظرها إذا قامت بأعمال متهورة وسط تصاعد التوترات بعد أن ألغت بيونج يانج الاتفاق العسكرى المبرم بين الكوريتين فى عام 2018.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) أن الوزير أصدر هذا التحذير خلال اجتماع لكبار القادة العسكريين بعد أن تعهدت كوريا الشمالية الشهر الماضي باستعادة جميع الإجراءات العسكرية التي توقفت بموجب الاتفاق الذي يهدف إلى الحد من التوترات ومنع الاشتباكات على طول الحدود.

وقال "كوريا الشمالية ليس أمامها سوى خيارين: السلام أو الدمار. وإذا قامت كوريا الشمالية بتصرفات متهورة تضر بالسلام، فلن ينتظرها سوى جحيم من الدمار".

وفي الشهر الماضي، ألغت بيونج يانج اتفاق 2018 بعد أن قامت سول بالتعليق الجزئي للاتفاق احتجاجا على إطلاق كوريا الشمالية أول قمر صناعي للتجسس العسكري في 21 نوفمبر.

ودعا الاتفاق إلى اتخاذ تدابير لتخفيف التوترات ومنع الاشتباكات العرضية، مثل حظر التدريبات والمناورات العسكرية بالقرب من الحدود البرية والبحرية، ونزع سلاح المنطقة الأمنية المشتركة(JSA) في قرية الهدنة "بانمونجوم"، وإزالة مواقع الحراسة داخل المنطقة منزوعة السلاح (DMZ) التي تفصل بين الكوريتين.

ومنذ إلغاء الاتفاق، بدأت كوريا الشمالية في إعادة تثبيت مواقع الحراسة ونشر الأسلحة الثقيلة داخل المنطقة المنزوعة السلاح، وفقا لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية. وشوهد جنود كوريون شماليون في المنطقة الأمنية المشتركة وهم يحملون مسدسات، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.







