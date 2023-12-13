صحيفة: إسرائيل وأمريكا تفقدان الدعم العالمى بسبب الوضع فى غزة

MENAFN - Youm7) قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن إسرائيل والولايات المتحدة تفقدان الدعم العالمى بسبب الوضع الإنسانى المتدهور فى قطاع غزة ، حسبما ظهر فى تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، وشهد تحولا حاسما فى نمط التصويت.

وصوتت 153 دولة بنعم على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، فيما عارضت عشر دول وامتنعت 23 دولة عن التصويت. وفي التصويت المشابه السابق الذي أجري في 27 أكتوبر ، صوت 120 عضوا بنعم، وعارض 14 وامتنع 45 عن التصويت.

وفي داخل الاتحاد الأوروبي، انقلب المد أيضًا، بعد أن تم تقسيم الدول التي تشكل الكتلة في السابق إلى ثلاث اتجاهات. ولا تزال الانقسامات العميقة قائمة، ولكن وجهة نظر الأغلبية أصبحت متشابهة الآن. وصوتت 17 دولة في الاتحاد الأوروبي بنعم على دعوة وقف إطلاق النار، وعارضت دولتان فقط، وامتنعت ثماني دول عن التصويت - بما في ذلك بعض الدول الكبرى، بينها ألمانيا وإيطاليا وهولندا والمجر.

وفي التصويت السابق، انقسمت ثمانية دول في الاتحاد الأوروبي لصالح وقف إطلاق النار، وعارضت أربعة وامتنعت 15 عن التصويت.

واستمرت المملكة المتحدة في الامتناع عن التصويت، وتستمر الولايات المتحدة في رفض أي وقف لإطلاق النار، ولكنها أدركت على نحو متزايد أنها تدفع ثمناً دبلوماسياً، وقريباً، مثل إسرائيل، سوف ينفد رأس مالها الدبلوماسي، وفقا للصحيفة.











