بايدن: روسيا لن تصمد أمام الدعم الجماعى لأوكرانيا

MENAFN - Youm7) شدد الرئيس الأمريكى جو بايد على أن روسيا لن تصمد أمام الدعم الجماعى لأوكرانيا الذى يقدمه تحالف يضم أكثر من خمسين دولة حشدته القيادة الأمريكية للدفاع عن نظام دولى قائم على القواعد وعلى أساس احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء خلال لقاء بايدن وزيلينسكى للتأكيد على الدعم الأمريكي القوي والدائم لكفاح أوكرانيا من أجل الحرية.

وناقش الرئيسان دفاع أوكرانيا عن نفسها ضد التدخل العسكري الروسي، بما في ذلك الخطط للعام المقبل.

وبحسب بيان البيت الأبيض، أعلن بايدن عن حزمة جديدة من المساعدات الأمنية لأوكرانيا، وأكد مجددًا "على الحاجة الماسة لاتخاذ إجراء فوري من جانب الكونجرس لضمان قدرتنا على الاستمرار في دعم الدفاع عن أوكرانيا".

وشدد الرئيس الأمريكي أيضًا على التعاون المتزايد بين الصناعات الدفاعية الأمريكية والأوكرانية، والذي عززه مؤتمر القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكي الأوكراني الناجح الأسبوع الماضي.

ومن جانبه، أطلع زيلينسكي، بايدن على استخدام أوكرانيا للممر في البحر الأسود لتصدير الحبوب والمنتجات الأخرى، ما يخفف من مخاوف الأمن الغذائي العالمي ويسهم في القاعدة الضريبية في أوكرانيا.





