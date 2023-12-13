مقتل 10 ضباط وجنود إسرائيليين وإصابة 7 بجروح خطيرة فى غزة خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Youm7) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، مقتل 8 ضباط وجنود وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة فى كمين للفصائل الفلسطينية بحى الشجاعية شرقي مدينة غزة، ومقتل جنديين آخرين فى وقت لاحق، ليرتفع عدد القتلى المعلن عنهم خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط إلى 10 ما بين ضباط وجنود.
وأقر الناطق باسم جيش الاحتلال، أن من بين القتلى المُقدَم تومر جرينبرج (35 عامًا)، قائد الكتيبة 13 في لواء جولاني، إضافة لقائد فصيل في الكتيبة رقم 13 ويدعى روعي ملدسي. وقتل في الكمين داخل حي الشجاعية قائد فصيل في الكتيبة 51 بلواء جولاني الرائد موشي بار أون.
وتعرضت قوة الإنقاذ من وحدة الإنقاذ الجوية الخاصة (669) لكمين خلال محاولة إنقاذ المُصابين ما أدى إلى مقتل ضابطين في الوحدة، وإصابة سبعة آخرين بجروح خطيرة.
وقبل قليل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جنديين اثنين آخرين إضافة إلى الثمانية الذين قتلوا في الكمين، وبهذا يرتفع عدد الجنود القتلى المعلن عنهم منذ بداية الحرب على قطاع غزة إلى 442.
وأعلت الفصائل الفلسطينية صباح اليوم استهداف دبابة "ميركفاه" إسرائيلية في منطقة معن بمدينة خان يونس بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها.
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