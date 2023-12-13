مقتل 10 ضباط وجنود إسرائيليين وإصابة 7 بجروح خطيرة فى غزة خلال 24 ساعة

MENAFN - Youm7) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، مقتل 8 ضباط وجنود وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة فى كمين للفصائل الفلسطينية بحى الشجاعية شرقي مدينة غزة، ومقتل جنديين آخرين فى وقت لاحق، ليرتفع عدد القتلى المعلن عنهم خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط إلى 10 ما بين ضباط وجنود.

وأقر الناطق باسم جيش الاحتلال، أن من بين القتلى المُقدَم تومر جرينبرج (35 عامًا)، قائد الكتيبة 13 في لواء جولاني، إضافة لقائد فصيل في الكتيبة رقم 13 ويدعى روعي ملدسي. وقتل في الكمين داخل حي الشجاعية قائد فصيل في الكتيبة 51 بلواء جولاني الرائد موشي بار أون.



وتعرضت قوة الإنقاذ من وحدة الإنقاذ الجوية الخاصة (669) لكمين خلال محاولة إنقاذ المُصابين ما أدى إلى مقتل ضابطين في الوحدة، وإصابة سبعة آخرين بجروح خطيرة.



وقبل قليل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جنديين اثنين آخرين إضافة إلى الثمانية الذين قتلوا في الكمين، وبهذا يرتفع عدد الجنود القتلى المعلن عنهم منذ بداية الحرب على قطاع غزة إلى 442.



وأعلت الفصائل الفلسطينية صباح اليوم استهداف دبابة "ميركفاه" إسرائيلية في منطقة معن بمدينة خان يونس بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها.





