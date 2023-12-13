اتحاد الكرة يجتمع بفيتوريا لوضع خطة إعداد المنتخب لأمم أفريقيا

(MENAFN
- Youm7) يعقد اتحاد الكرة اجتماعات مكثفة مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني في الساعات الراهنة، لوضع خطة اعداد المنتخب للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها في كوت ديفوار الشهر المقبل.
ويكثف مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة جمال علام، اتصالاته لتوفير مباراة ودية لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا استعدادا لبطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار المحدد لها يناير المقبل.
عرض اتحاد الكرة على روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، خوض مباراتين وديتين قبل أمم أفريقيا فى كوت ديفوار، بدلا من ودية واحدة.
وكشف مصدر باتحاد الكرة أن فيتوريا لا يمانع خوض وديتين قبل البطولة، على أن يتم مراعاة مواعيد المباريات منعاً لاجهاد اللاعبين قبل البطولة، بحيث تقام الودية الأولي أحد يومى 4 أو 5 يناير، على أن تقام الثانية أحد يومى 7 أو 8 من نفس الشهر.
وحسم فيتوريا، موعد المباراة الودية التي يخوضها الفراعنة أمام أحد المنتخبات الأفريقية صاحبة التصنيف الثانى، في ختام الاستعدادات لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024.
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