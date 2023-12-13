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اتحاد الكرة يجتمع بفيتوريا لوضع خطة إعداد المنتخب لأمم أفريقيا

12/13/2023 4:40:57 AM
(MENAFN- Youm7) يعقد اتحاد الكرة اجتماعات مكثفة مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني في الساعات الراهنة، لوضع خطة اعداد المنتخب للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها في كوت ديفوار الشهر المقبل.



ويكثف مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة جمال علام، اتصالاته لتوفير مباراة ودية لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا استعدادا لبطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار المحدد لها يناير المقبل.



عرض اتحاد الكرة على روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، خوض مباراتين وديتين قبل أمم أفريقيا فى كوت ديفوار، بدلا من ودية واحدة.



وكشف مصدر باتحاد الكرة أن فيتوريا لا يمانع خوض وديتين قبل البطولة، على أن يتم مراعاة مواعيد المباريات منعاً لاجهاد اللاعبين قبل البطولة، بحيث تقام الودية الأولي أحد يومى 4 أو 5 يناير، على أن تقام الثانية أحد يومى 7 أو 8 من نفس الشهر.



وحسم فيتوريا، موعد المباراة الودية التي يخوضها الفراعنة أمام أحد المنتخبات الأفريقية صاحبة التصنيف الثانى، في ختام الاستعدادات لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024.












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