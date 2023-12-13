عضو لجنة الانضباط السابق يوضح قانونية لجوء محمد الشيبى للمحاكم المدنية

MENAFN - Youm7) علق المستشار أسامة الصعيدى عضو لجنة الانضباط السابق بالاتحاد المصرى لكرة القدم، على لجوء المغربى محمد الشيبى الظهير الأيمن لفريق بيراميدز للقضاء، على آثر الأزمة المثارة حاليا بينه وبين لاعب النادى الأهلى حسين الشحات .

وقال عضو لجنة الانضباط بالجبلاية السابق، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "أزمة حسين الشحات ومحمد الشبيبى تعدت حدود السلوك الرياضى، بعدما صدرت هذه الأزمة صورة سلبية عن الكرة المصرية، وكان لا بد من أن لا يلجأ للنزاع القضائى وفقا لما أقرته المادة 38 من اللائحة الانضباطية، ولكن لجأ اللاعب المغربى إلى ساحات القضاء والنيابة، خاصة وأنه شعر أن أزمته تخطت حدود ممارسة لعبة كرة القدم".

وأضاف أسامة الصعيدي: "المادة 60 من قانون العقوبات المصرى تنص على ممارسة لعبة كرة القدم، وفقا للقواعد المحددة طبقا للوائح الاتحاد المصرى لكرة القدم، والمأخوذة من لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم، وفى حالة تجاوز اللاعب الحدود المقررة للعبة، والخروج عنها متعمدا مرتكبا ثمة سلوك يعاقب عليه قانون العقوبات، ترتبت مسؤوليته الجنائية بعيدا عن لوائح اتحاد كرة القدم وبعيدا عن العقوبات الانضباطية".

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي: "ممارسة الألعاب الرياضية ومنها كرة القدم، مقيدة بالشروط التى يتطلبها تطبيق مبدأ الشرعية وبخاصة شرط حسن النية، الذى يعنى عدم إساءة استعمال الحق المقرر قانونا، وهو الحق المقيد والمحدد بقواعد ممارسة لعبة كرة القدم، وعلى سبيل المثال لا يجوز للاعب قتل زميلة فى الملعب وتؤخذ تحت مبدأ حسن النية".

وقال عضو لجنة الانضباط باتحاد الكرة السابق: "المادة 2 من لائحة لجنة الانضباط تنص على الروح الرياضية واللعب النظيف، كما تنص المادة 6 من اللائحة ذاتها بتطبيق القواعد الرياضية والمنافسة الشريفة، أما عن المادة 10 قضت بالمساءلة على القرارات الانضباطية، والمادتين 17-18 تقضى بعدم اللجوء إلى المحاكم".



