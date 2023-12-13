عضو لجنة الانضباط السابق يوضح قانونية لجوء محمد الشيبى للمحاكم المدنية

(MENAFN
- Youm7) علق المستشار أسامة الصعيدى عضو لجنة الانضباط السابق بالاتحاد المصرى لكرة القدم، على لجوء المغربى محمد الشيبى الظهير الأيمن لفريق بيراميدز للقضاء، على آثر الأزمة المثارة حاليا بينه وبين لاعب النادى الأهلى حسين الشحات .
وقال عضو لجنة الانضباط بالجبلاية السابق، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "أزمة حسين الشحات ومحمد الشبيبى تعدت حدود السلوك الرياضى، بعدما صدرت هذه الأزمة صورة سلبية عن الكرة المصرية، وكان لا بد من أن لا يلجأ للنزاع القضائى وفقا لما أقرته المادة 38 من اللائحة الانضباطية، ولكن لجأ اللاعب المغربى إلى ساحات القضاء والنيابة، خاصة وأنه شعر أن أزمته تخطت حدود ممارسة لعبة كرة القدم".
وأضاف أسامة الصعيدي: "المادة 60 من قانون العقوبات المصرى تنص على ممارسة لعبة كرة القدم، وفقا للقواعد المحددة طبقا للوائح الاتحاد المصرى لكرة القدم، والمأخوذة من لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم، وفى حالة تجاوز اللاعب الحدود المقررة للعبة، والخروج عنها متعمدا مرتكبا ثمة سلوك يعاقب عليه قانون العقوبات، ترتبت مسؤوليته الجنائية بعيدا عن لوائح اتحاد كرة القدم وبعيدا عن العقوبات الانضباطية".
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي: "ممارسة الألعاب الرياضية ومنها كرة القدم، مقيدة بالشروط التى يتطلبها تطبيق مبدأ الشرعية وبخاصة شرط حسن النية، الذى يعنى عدم إساءة استعمال الحق المقرر قانونا، وهو الحق المقيد والمحدد بقواعد ممارسة لعبة كرة القدم، وعلى سبيل المثال لا يجوز للاعب قتل زميلة فى الملعب وتؤخذ تحت مبدأ حسن النية".
وقال عضو لجنة الانضباط باتحاد الكرة السابق: "المادة 2 من لائحة لجنة الانضباط تنص على الروح الرياضية واللعب النظيف، كما تنص المادة 6 من اللائحة ذاتها بتطبيق القواعد الرياضية والمنافسة الشريفة، أما عن المادة 10 قضت بالمساءلة على القرارات الانضباطية، والمادتين 17-18 تقضى بعدم اللجوء إلى المحاكم".
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