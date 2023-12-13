القائمة المبدئية لمنتخب السلة فى البطولة العربية بالقاهرة

MENAFN - Youm7) أعلن الجهاز الفني لمنتخب كرة السلة رجال بقيادة وائل بدر، ومحمد سليم قائمة المنتخب المبدئية المقرر أن تشارك في منافسات البطولة العربية التي ستقام بالقاهرة الشهر الجارى.

القائمة تضم كل من أحمد عادل دولا، إبراهيم هشام، يوسف رفعت، كريم حاتم، إيهاب امين، يوسف شحاتة، مازن عزازى، ياسر صالح، عمرو الجنى، عمرو زهران، احمد ياسر ،عمر هشام، أحمد ياسر مودى، أحمد سامى، أنس أسامة، على أحمد، أحمد فودة، أحمد خلف بيبو، عمر طارق، خالد عبد الناصر، هيثم كمال

وتستضيف مصر منافسات البطولة العربية لكرة السلة للمنتخبات خلال الفترة من 26 ديسمبر وحتى 3 يناير المقبل.

حدد مسؤولو الاتحاد العربي لكرة السلة برئاسة إسماعيل القرقاوي، موعد إجراء قرعة منافسات البطولة والذي تحدد له 20 ديسمبر الجاري.

ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، الثلاثي وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة أغسطس الماضي.