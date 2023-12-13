القائمة المبدئية لمنتخب السلة فى البطولة العربية بالقاهرة

(MENAFN
- Youm7) أعلن الجهاز الفني لمنتخب كرة السلة رجال بقيادة وائل بدر، ومحمد سليم قائمة المنتخب المبدئية المقرر أن تشارك في منافسات البطولة العربية التي ستقام بالقاهرة الشهر الجارى.
القائمة تضم كل من أحمد عادل دولا، إبراهيم هشام، يوسف رفعت، كريم حاتم، إيهاب امين، يوسف شحاتة، مازن عزازى، ياسر صالح، عمرو الجنى، عمرو زهران، احمد ياسر ،عمر هشام، أحمد ياسر مودى، أحمد سامى، أنس أسامة، على أحمد، أحمد فودة، أحمد خلف بيبو، عمر طارق، خالد عبد الناصر، هيثم كمال
وتستضيف مصر منافسات البطولة العربية لكرة السلة للمنتخبات خلال الفترة من 26 ديسمبر وحتى 3 يناير المقبل.
حدد مسؤولو الاتحاد العربي لكرة السلة برئاسة إسماعيل القرقاوي، موعد إجراء قرعة منافسات البطولة والذي تحدد له 20 ديسمبر الجاري.
ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، الثلاثي وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة أغسطس الماضي.
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