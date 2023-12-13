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كولر يرفع الحمل البدني للاعبي الأهلى قبل مباراة الاتحاد بكأس العالم للأندية

12/13/2023 4:40:57 AM
(MENAFN- Youm7) شهدت تدريبات الأهلي خلال اليومين الماضيين تركيز مارسيل كولر المدير الفني على رفع الحمل البدني للاعبي الفريق الأحمر، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، والتي شهدت تراجعا ملحوظا خاصة في الشوط الثاني من مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأخيرة في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهد مران الأهلي الأول في السعودية أمس الثلاثاء التركيز على الجانب البدني، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت إشراف مخطط الأحمال أندرياس إندويا.

كما حرص مارسيل كولر على التركيز خلال المران الأول على تطبيق بعض النواحي الخططية والتكتيكية، بالإضافة إلى إعطاء تعليمات خاصة لبعض اللاعبين.

وبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة 15 ديسمبر الجاري.









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