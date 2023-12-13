كولر يرفع الحمل البدني للاعبي الأهلى قبل مباراة الاتحاد بكأس العالم للأندية

(MENAFN
- Youm7) شهدت تدريبات الأهلي خلال اليومين الماضيين تركيز مارسيل كولر المدير الفني على رفع الحمل البدني للاعبي الفريق الأحمر، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، والتي شهدت تراجعا ملحوظا خاصة في الشوط الثاني من مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأخيرة في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وشهد مران الأهلي الأول في السعودية أمس الثلاثاء التركيز على الجانب البدني، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت إشراف مخطط الأحمال أندرياس إندويا.
كما حرص مارسيل كولر على التركيز خلال المران الأول على تطبيق بعض النواحي الخططية والتكتيكية، بالإضافة إلى إعطاء تعليمات خاصة لبعض اللاعبين.
وبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة 15 ديسمبر الجاري.
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