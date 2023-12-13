هشام يكن: المنتخب يعول على تألق المحترفين ومصطفى محمد مهاجم مصر الأوحد

(MENAFN
- Youm7) أكد هشام يكن نجم منتخب مصر ونادى الزمالك الأسبق، أن منتخب مصر يسير حاليا بخطى ثابتة ومستقرة خاصة مع تألق المحترفين المصريين فى كافة الدوريات، وهو ما سيساهم بشكل كبير فى صعود منتخبنا الوطنى المصرى لبطولة كأس العالم 2026.
وقال نجم الزمالك الأسبق، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "لا يوجد مهاجما فى مصر أفضل من مصطفى محمد، فهو المهاجم الأوحد والمنتخب يعول على خدماته وعلى خدمات المحترفين".
وأضاف لاعب منتخب مصر الأسبق: "المنتخب بكل تأكيد سيعانى بعد مصطفى محمد، خاصة وأنه ليس هناك لاعب أراه من وجهة نظرى خلفه، والمنتخب يعول كثيرا على المحترفين خلال الفترة الحالية، وتألقهم سيصب فى مصلحة منتخبنا الوطنى".
وعن مباراة الزمالك والمصرى، قال: إنها مباراة قوية على الفريقين وخاصة على الفارس الأبيض، في ظل حالة نشوة الانتصارات التي يعيشها لاعبوه، والزمالك سيحقق الفوز على المصري بهدفين، خاصة في ظل الروح المعنوية الكبيرة عند اللاعبين، بعد سلسلة الانتصارات المتتالية على الصعيد المحلي والإفريقى".
وأوضح هشام يكن: "إنه يؤيد قرار مجلس إدارة نادي الزمالك، باستمرار معتمد جمال في القيادة الفنية للفريق في الفترة الحالية، وعدم التفاوض مع مدير فني أجنبي وإعطائه الفرصة كاملة، حتى يتم الحكم عليه خاصة مع أزمة إيقاف القيد".
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