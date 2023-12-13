هشام يكن: المنتخب يعول على تألق المحترفين ومصطفى محمد مهاجم مصر الأوحد

MENAFN - Youm7) أكد هشام يكن نجم منتخب مصر ونادى الزمالك الأسبق، أن منتخب مصر يسير حاليا بخطى ثابتة ومستقرة خاصة مع تألق المحترفين المصريين فى كافة الدوريات، وهو ما سيساهم بشكل كبير فى صعود منتخبنا الوطنى المصرى لبطولة كأس العالم 2026.

وقال نجم الزمالك الأسبق، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "لا يوجد مهاجما فى مصر أفضل من مصطفى محمد، فهو المهاجم الأوحد والمنتخب يعول على خدماته وعلى خدمات المحترفين".

وأضاف لاعب منتخب مصر الأسبق: "المنتخب بكل تأكيد سيعانى بعد مصطفى محمد، خاصة وأنه ليس هناك لاعب أراه من وجهة نظرى خلفه، والمنتخب يعول كثيرا على المحترفين خلال الفترة الحالية، وتألقهم سيصب فى مصلحة منتخبنا الوطنى".

وعن مباراة الزمالك والمصرى، قال: إنها مباراة قوية على الفريقين وخاصة على الفارس الأبيض، في ظل حالة نشوة الانتصارات التي يعيشها لاعبوه، والزمالك سيحقق الفوز على المصري بهدفين، خاصة في ظل الروح المعنوية الكبيرة عند اللاعبين، بعد سلسلة الانتصارات المتتالية على الصعيد المحلي والإفريقى".

وأوضح هشام يكن: "إنه يؤيد قرار مجلس إدارة نادي الزمالك، باستمرار معتمد جمال في القيادة الفنية للفريق في الفترة الحالية، وعدم التفاوض مع مدير فني أجنبي وإعطائه الفرصة كاملة، حتى يتم الحكم عليه خاصة مع أزمة إيقاف القيد".



