مستشفى جابر يجري بنجاح جراحات معقدة لمرضى الوذمة اللمفاوية للمرة الأولى في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من ميرفت عبدالدايم

الكويت - 13 - 12 (كونا) -- أعلن مستشفى جابر الأحمد اليوم الأربعاء أنه أجرى بنجاح عددا من العمليات الجراحية المعقدة لمرضى الوذمة اللمفاوية للمرة الأولى في الكويت من خلال ورشة عمل امتدت أربعة أيام على أيدي كفاءات وطنية وبإشراف البروفيسور جي بي هونغ من كوريا الجنوبية.

وقالت رئيسة وحدة جراحة التجميل في المستشفى الدكتورة سارة اليوحة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الوحدة أجرت تلك العمليات الدقيقة والمتنوعة وشملت استئصال الوذمات جراحيا وتوصيل لمفاوي وريدي دقيق تحت الميكروسكوب بفحص الصبغة وهي عمليات نادرة ولا تجرى إلا في مراكز محددة حول العالم وعلى أيدي جراحين متخصصين.

وأوضحت اليوحة أن تلك الجراحات تمت خلال ورشة عمل مكثفة لعلاج وتشخيص الوذمة اللمفاوية علما أن عمليات الترميم للوذمات اللمفاوية تعتبر من أكثر العمليات تعقيدا إذ تتم عن طريق الجراحة الميكروسكوبية وتحتاج الى تدريب عال ودقة متناهية.

وذكرت أن الفريق الكويتي شارك في إجراء العمليات مع الطبيب الزائر الذي قدم أيضا عددا من المحاضرات العلمية وورش العمل من منطلق تبادل الخبرات علما أن الورشة أقيمت بتعاون بين وحدتي جراحة التجميل في مستشفيي (جابر) و(العدان).

وأفادت بأن مرض الوذمة اللمفاوية أحد أكثر الأمراض تعقيدا وصعوبة في العلاج وتكون الإصابة به نتيجة خلل وراثي أو ما بعد السرطانات وعلاجها أو بسبب مضاعفات بعض العمليات الجراحية وينتج عنها تشوه واختلال وظيفي إذ تنمو الأنسجة بشكل كبير مما قد يعوق الحركة ويسبب آلاما وتورمات شديدة.

وأشارت اليوحة إلى أن وحدة جراحة التجميل في مستشفى جابر تجري مختلف العمليات الترميمية المعقدة وتهدف أيضا إلى تنظيم الفعاليات الإكلينيكية والعلمية دوريا مما يساهم في رفع الكفاءة وتبادل الخبرات بهدف تقديم خدمة طبية مميزة للمرضى معربة عن سعادتها بنجاح الورشة.

من جانبها أكدت رئيسة وحدة التجميل في مستشفى العدان الدكتورة منيرة بن نخي لـ(كونا) أهمية استضافة الخبرات العالمية وما تشكله من إضافة علمية وعملية للكوادر الوطنية المميزة مشيرة إلى أن البروفيسور هونغ رائد في هذه الجراحات ومن أفضل ثلاثة جراحين السوبر ميكروسكوبي في العالم.

وقالت بن نخي إنه تم التحضير لهذه الزيارة لأكثر من ثلاث سنوات وجاءت ثمرة تعاون بين وحدتي التجميل في المستشفيين وهو ما نطمح إليه ونتج عنه إجراء أول عملية توصيل لمفاوي وريدي في الكويت تحت الميكروسكوب وهي عملية جراحية متناهية الدقة تتطلب مهارة عالية.

وأوضحت أن الجهاز الليمفاوي عبارة عن شبكة من الأوعية التي تحمل السائل اللمفاوي الغني بالبروتينات إلى جميع أجزاء الجسم وهو جزء من الجهاز المناعي وتعمل العقد اللمفاوية عمل المرشحات وتحتوي على خلايا تمنع الإصابة بالعدوى والسرطان.

وذكرت أن الوذمة اللمفاوية تحدث عندما تعجز الأوعية اللمفاوية عن تصريف السائل اللمفاوي بكفاءة عادة من أحد الذراعين أو الساقين مبينة أن مرض السرطان من أكثر الأسباب شيوعا للإصابة بالوذمة اللمفاوية حيث قد تتسبب الخلايا السرطانية في انسداد الأوعية اللمفاوية.

من جانبه عبر البروفيسور جي بي هونغ لـ(كونا) عن سعادته بزيارة الكويت ولقاء الأطباء الذين عمل معهم في السابق.

وقال هونغ إنه يتطلع للقدوم دوريا لتبادل الخبرات والتعاون بين جمعيتي جراحة التجميل الكورية والكويتية وتدريب الكوادر الوطنية الشابة. (النهاية) م ر ف / ت م