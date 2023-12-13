رئيس مجلس الأمة يفتتح الجلسة التكميلية للنظر في بنود جدول الأعمال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 12 (كونا) -- افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء لمواصلة النظر في بنود جدول أعمال الجلسة.
ويستهل المجلس جلسته ببند (الأسئلة) وبند (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) الذي يتضمن التقرير الثالث للجنة شؤون النفط والطاقة البرلمانية فيما يتعلق بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة. (النهاية)
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