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رئيس مجلس الأمة يفتتح الجلسة التكميلية للنظر في بنود جدول الأعمال

12/13/2023 4:40:52 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 12 (كونا) -- افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء لمواصلة النظر في بنود جدول أعمال الجلسة.
ويستهل المجلس جلسته ببند (الأسئلة) وبند (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) الذي يتضمن التقرير الثالث للجنة شؤون النفط والطاقة البرلمانية فيما يتعلق بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة. (النهاية)

ن م ع / ج ي / ت م




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