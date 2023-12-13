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الهند : تدهور حالة جودة الهواء في أماكن بالعاصمة الهندية الى خطيرة

12/13/2023 4:40:52 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 13 - 12 (كونا) -- اعلنت الهند اليوم الاربعاء انها رصدت تدهورا في حالة جودة الهواء في العاصمة نيودلهي الى فئتي "خطيرة وسيئة للغاية" في عدة اماكن في مختلف انحاء المدينة.
وقال (المجلس المركزي لمكافحة التلوث) في بيان ان مؤشر جودة الهواء في مدينة (أناند فيهار) بلغ 415 درجة ما يعد الاسوأ فيما سجل في مدينتي (أشوك فيهار) و(ناريلا) 412 و408 درجات على التوالي.
وظلت أجزاء أخرى من نيودلهي ضمن فئة "سيئة للغاية" حيث سجل مؤشر جودة الهواء في (موتي باغ) 368 درجة و(بنجابي باغ) 397 درجة ومطار (انديرا غاندي الدولي) 355 درجة.
وبلغ متوسط قراءة مؤشر جودة الهواء في العاصمة 377 درجة متراجعا من مستوى 355 درجة امس بعدما تراوحت في المدينة خلال الأسابيع القليلة الماضية بين "سيئة وسيئة للغاية وخطيرة".
ووفق تصنيف الهواء فإن قراءة فوق 400 درجة تعد ضمن فئة "خطيرة" ويمكن أن تضر حتى بالأشخاص الأصحاء فيما تعتبر قراءة مؤشر جودة الهواء البالغة 50 درجة أوأقل آمنة وصحية بينما تعد القراءات فوق 100 درجة غير صحية.
يذكر ان نيودلهي تعد من أكثر المدن تلوثا في العالم بسبب الانبعاثات الصناعية والالعاب النارية وعوادم المركبات والدخان الناتج من حرق قش المحاصيل في الولايات المجاورة من (هاريانا) و(اوتار براديش) و(البنجاب).(النهاية)

ا ت ك / ح خ ج



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