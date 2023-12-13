الهند : تدهور حالة جودة الهواء في أماكن بالعاصمة الهندية الى خطيرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 13 - 12 (كونا) -- اعلنت الهند اليوم الاربعاء انها رصدت تدهورا في حالة جودة الهواء في العاصمة نيودلهي الى فئتي "خطيرة وسيئة للغاية" في عدة اماكن في مختلف انحاء المدينة.
وقال (المجلس المركزي لمكافحة التلوث) في بيان ان مؤشر جودة الهواء في مدينة (أناند فيهار) بلغ 415 درجة ما يعد الاسوأ فيما سجل في مدينتي (أشوك فيهار) و(ناريلا) 412 و408 درجات على التوالي.
وظلت أجزاء أخرى من نيودلهي ضمن فئة "سيئة للغاية" حيث سجل مؤشر جودة الهواء في (موتي باغ) 368 درجة و(بنجابي باغ) 397 درجة ومطار (انديرا غاندي الدولي) 355 درجة.
وبلغ متوسط قراءة مؤشر جودة الهواء في العاصمة 377 درجة متراجعا من مستوى 355 درجة امس بعدما تراوحت في المدينة خلال الأسابيع القليلة الماضية بين "سيئة وسيئة للغاية وخطيرة".
ووفق تصنيف الهواء فإن قراءة فوق 400 درجة تعد ضمن فئة "خطيرة" ويمكن أن تضر حتى بالأشخاص الأصحاء فيما تعتبر قراءة مؤشر جودة الهواء البالغة 50 درجة أوأقل آمنة وصحية بينما تعد القراءات فوق 100 درجة غير صحية.
يذكر ان نيودلهي تعد من أكثر المدن تلوثا في العالم بسبب الانبعاثات الصناعية والالعاب النارية وعوادم المركبات والدخان الناتج من حرق قش المحاصيل في الولايات المجاورة من (هاريانا) و(اوتار براديش) و(البنجاب).(النهاية)
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