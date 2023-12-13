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الأرصاد الجوية: أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية على بعض المناطق وفرص الهطول تقل الليلة

12/13/2023 4:40:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 12 (كونا) -- قالت إدارة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء إن طقس البلاد يشهد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة أحيانا وقد تكون رعدية على بعض المناطق مع رياح خفيفة إلى معتدلة تنشط على فترات وتؤدي لارتفاع أمواج البحر.
وأضاف مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن فرص الأمطار والسحب تقل تدريجيا من الليلة مع فرص تكون ضباب خفيف على بعض المناطق موضحا أن خرائط الطقس تظهر تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي متزامن مع منخفض آخر في طبقات الجو العليا مصحوبا بكتلة هوائية رطبة نسبيا.
وتوقع القراوي أن تتأثر البلاد غدا الخميس بامتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية باردة نسبيا تقل معها درجات الحرارة مع تحول الرياح إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة تزيد الإحساس بالبرودة ويكون الطقس بصفة عامة معتدلا إلى مائل للبرودة نهارا باردا ليلا.
ودعا الجميع إلى متابعة النشرة الجوية من خلال موقع الإدارة الرسمي وعبر تطبيقها الرسمي الخاص بالهواتف الذكية Kuwait Met خصوصا أثناء التقلبات الجوية للتعرف على آخر تطورات الطقس والاطلاع على التحذيرات الجوية في حال إصدارها. (النهاية) م ف / ت م

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