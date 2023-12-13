(الطيران المدني) توقع عقدا بـ2ر6 مليون دينار لتنفيذ مشروع مراقبة الطقس في المطار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالعزيز المجرن
الكويت - 13 - 12 (كونا) -- وقعت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الأربعاء عقدا مع شركة (ستيريلا) الفرنسية لتنفيذ مشروع نظام مراقبة الطقس التلقائي في مطار الكويت الدولي بقيمة تبلغ نحو 2ر6 مليون دينار كويتي (نحو 20 مليون دولار أمريكي).
ووقع العقد نيابة عن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية المدير العام بالتكليف عماد الجلوي وعن شركة (ستيريلا) الفرنسية الرئيس التنفيذي روبرت بيسكيوت.
وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع في (الطيران المدني) سعد العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب توقيع العقد إن المشروع التي تبلغ مدة إنجازه 1095 يوما تليها أربع سنوات ضمان وصيانة يهدف إلى تطوير أنظمة الملاحة الجوية والملاحة البحرية في البلاد.
وأوضح العتيبي أن المشروع عبارة عن نظام لتوفير معلومات الأرصاد من درجة الحرارة وسرعة واتجاه الرياح ونسبة الرطوبة وجودة الهواء وقياس المد والجزر ودرجة حرارة البحر.
وذكر أن النظام يوفر هذه المعلومات من خلال 38 محطة برية وبحرية موزعة في مختلف أرجاء الكويت والمياة الإقليمية.
وأشار إلى أنه يتم استخدام هذه المعلومات لسلامة الملاحة الجوية والملاحة البحرية ولسلامة المواطنين والمقيمين كما يتم تزويد هذه المعلومات لجهات مختلفة في البلاد. (النهاية)
ع ع م / ه ث
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