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(الطيران المدني) توقع عقدا بـ2ر6 مليون دينار لتنفيذ مشروع مراقبة الطقس في المطار

12/13/2023 4:40:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالعزيز المجرن
الكويت - 13 - 12 (كونا) -- وقعت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الأربعاء عقدا مع شركة (ستيريلا) الفرنسية لتنفيذ مشروع نظام مراقبة الطقس التلقائي في مطار الكويت الدولي بقيمة تبلغ نحو 2ر6 مليون دينار كويتي (نحو 20 مليون دولار أمريكي).
ووقع العقد نيابة عن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية المدير العام بالتكليف عماد الجلوي وعن شركة (ستيريلا) الفرنسية الرئيس التنفيذي روبرت بيسكيوت.
وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع في (الطيران المدني) سعد العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب توقيع العقد إن المشروع التي تبلغ مدة إنجازه 1095 يوما تليها أربع سنوات ضمان وصيانة يهدف إلى تطوير أنظمة الملاحة الجوية والملاحة البحرية في البلاد.
وأوضح العتيبي أن المشروع عبارة عن نظام لتوفير معلومات الأرصاد من درجة الحرارة وسرعة واتجاه الرياح ونسبة الرطوبة وجودة الهواء وقياس المد والجزر ودرجة حرارة البحر.
وذكر أن النظام يوفر هذه المعلومات من خلال 38 محطة برية وبحرية موزعة في مختلف أرجاء الكويت والمياة الإقليمية.
وأشار إلى أنه يتم استخدام هذه المعلومات لسلامة الملاحة الجوية والملاحة البحرية ولسلامة المواطنين والمقيمين كما يتم تزويد هذه المعلومات لجهات مختلفة في البلاد. (النهاية)

ع ع م / ه ث




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