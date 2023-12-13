بغداد وواشنطن تبحثان مجددا حماية البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف في العراق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 13 - 12 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني ووزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن مجددا اجراءات الحكومة العراقية في حماية البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي في العراق.
وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان ان السوداني تلقى مساء امس الثلاثاء اتصالا هاتفيا من بلينكن استعرضا خلاله عددا من القضايا والملفات الثنائية وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين كما تم بحث اهم التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية.
ولفت البيان الى ان رئيس الوزراء العراقي جدد خلال الاتصال التزام بلاده بحماية البعثات الدبلوماسية ومستشاري قوات التحالف الدولي مؤكدا قدرة القوات الامنية العراقية على ملاحقة منفذي الاعتداءات على البعثات من دون تدخل اية جهة خارجية.
واكد كذلك حرص بغداد على بناء علاقات شراكة وتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والعمل المشترك في مواجهة التحديات الاقتصادية والامنية والمناخية بما يدعم جهود ترسيخ الاستقرار في المنطقة.
من جانبه رحب وزير الخارجية الامريكي بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتأمين البعثات الدبلوماسية والسفارات العاملة بالعراق وملاحقة العناصر التي تقف وراء الهجمات عليها.
يذكر ان السوداني بحث في التاسع من ديسمبر الجاري هاتفيا ذات الملف مع وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن وذلك بعد يوم من تعرض السفارة الامريكية لهجوم صاروخي.
وتصاعدت الهجمات ضد القواعد العسكرية العراقية التي تضم مستشاري قوات التحالف الدولي في بغداد والانبار واربيل بالتزامن مع الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي.(النهاية)
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