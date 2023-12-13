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وزير الشؤون: جار حاليا طرح مناقصة جديدة لشراء أجهزة تعويضية لمستحقيها من ذوي الإعاقة

12/13/2023 4:40:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 12 (كونا) -- قال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح إنه جار حاليا طرح مناقصة جديدة لشراء أجهزة تعويضية للمستحقين من ذوي الإعاقة موضحا أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وبموافقة وزارة المالية قامت بالاستفادة من مبلغ مرصود بالهيئة لصرف عدد من الأجهزة التعويضية للمستحقين.
وأكد وزير الشؤون خلال جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء بعد أن انتقل المجلس الى بند الأسئلة وردا على سؤال لأحد النواب حول أسباب تأخر هيئة شؤون ذوي الإعاقة في صرف الأجهزة التعويضية للمستحقين إن الهيئة قامت بتخصيص مبلغ 320 ألف دينار لشراء 147 جهاز سماعة أذن وتخصيص 528 ألف دينار لشراء 261 كرسيا.
وذكر أن إجراءات الدورة المستندية لطرح المناقصة المخصصة للأجهزة التعويضية أدت إلى التأخر في صرف تلك الاجهزة للمستحقين من هيئة شؤون ذوي الإعاقة مبينا أنه يقوم بمتابعة هذا الموضوع مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة من أجل تسريع وتيرة إجراءات الدورة المستندية والانتهاء من طرح مناقصة شراء الأجهزة التعويضية.
وتعهد وزير الشؤون ببذل المزيد من الجهد للتخفف من معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة وبأن هيئة شؤون ذوي الإعاقة لن تدخر جهدا وستسخر كل إمكانياتها لتوفير كل ما يحتاجه المستحقون من خدمات وأجهزة. (النهاية)

ن م ع / م ن م / ت م




MENAFN13122023000071011013ID1107586271

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