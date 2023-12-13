وزير الشؤون: جار حاليا طرح مناقصة جديدة لشراء أجهزة تعويضية لمستحقيها من ذوي الإعاقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 12 (كونا) -- قال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح إنه جار حاليا طرح مناقصة جديدة لشراء أجهزة تعويضية للمستحقين من ذوي الإعاقة موضحا أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وبموافقة وزارة المالية قامت بالاستفادة من مبلغ مرصود بالهيئة لصرف عدد من الأجهزة التعويضية للمستحقين.
وأكد وزير الشؤون خلال جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء بعد أن انتقل المجلس الى بند الأسئلة وردا على سؤال لأحد النواب حول أسباب تأخر هيئة شؤون ذوي الإعاقة في صرف الأجهزة التعويضية للمستحقين إن الهيئة قامت بتخصيص مبلغ 320 ألف دينار لشراء 147 جهاز سماعة أذن وتخصيص 528 ألف دينار لشراء 261 كرسيا.
وذكر أن إجراءات الدورة المستندية لطرح المناقصة المخصصة للأجهزة التعويضية أدت إلى التأخر في صرف تلك الاجهزة للمستحقين من هيئة شؤون ذوي الإعاقة مبينا أنه يقوم بمتابعة هذا الموضوع مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة من أجل تسريع وتيرة إجراءات الدورة المستندية والانتهاء من طرح مناقصة شراء الأجهزة التعويضية.
وتعهد وزير الشؤون ببذل المزيد من الجهد للتخفف من معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة وبأن هيئة شؤون ذوي الإعاقة لن تدخر جهدا وستسخر كل إمكانياتها لتوفير كل ما يحتاجه المستحقون من خدمات وأجهزة. (النهاية)
ن م ع / م ن م / ت م
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