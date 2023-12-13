Wednesday, 13 December 2023 04:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(العدل) توقع اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بمنطقة الخليج لتعزيز الشراكة المستقبلية

12/13/2023 4:40:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة العدل اليوم الأربعاء توقيعها اتفاقية إعلان نوايا مع ممثل مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بهدف المضي قدما في تعزيز أطر الشراكة المستقبلية بين الطرفين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ هذه الاستراتيجية التي يترأسها وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة حريصة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين لاسيما المحور الثالث المتعلق ببناء الشراكات والتعاون الداخلي والإقليمي والدولي.
كما ونقل البيان عن وكيل وزارة العدل هاشم القلاف قوله إن هذا التعاون يأتي إنفاذا لرؤية دولة الكويت (2035) في تعزيز أطر التعاون وبناء الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لاسيما الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة في وقت يعتبر هذا التعاون اللبنة الأولى لتوسيع أفاق التعاون المستقبلي في هذا المجال المهم.
وأضاف القلاف أن دولة الكويت لا تدخر أي جهود في سبيل مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين من خلال العديد من الآليات إذ أصدرت القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين أعقبها اعتماد مجلس الوزراء عام 2018 الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين كما وجه بإنشاء لجنة دائمة تعنى بتنفيذها.
وأوضح أن اللجنة أصدرت عام 2019 نظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والمتضمن عدة مراحل بداية من التعرف على الضحايا وتوثيقها ثم إحالتها لجهات الاختصاص للتحقيق وتحريك الدعوى العمومية لمعاقبة الجناة وفق نصوص رادعة وأخيرا إعادة الإدماج أو العودة الطواعية.
وذكر أن اللجنة عقدت اجتماعها الثامن بحضور وفد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وشهد التأكيد على ضرورة تنفيذ الاستراتيجية ونظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص على النحو الذي يتناسب مع مكانة الكويت الدولية لاسيما بعد عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التي تأتي تكليلا لجهودها في إعلاء مبادئ وقيم حقوق الإنسان وصون كرامته. (النهاية)

ض د / ح ع




MENAFN13122023000071011013ID1107586270

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث