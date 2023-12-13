(التعاون الاسلامي) تدين قرار الاحتلال الاستيلاء على منازل وأراض في بلدة (سلوان) بالقدس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 13 - 12 (كونا) -- دانت (منظمة التعاون الاسلامي) اليوم الاربعاء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على منازل وأراض فلسطينية في بلدة (سلوان) بمدينة القدس المحتلة بحجة بناء قطار هوائي يمر فوق هذه الاراضي.
واعتبرت المنظمة في بيان ان ذلك "امتداد لسياسات الاحتلال الرامية الى تهويد المدينة المقدسة وتغيير واقعها الجغرافي والديمغرافي والتاريخي".
واكدت ان جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال الاسرائيلي ضد مدينة القدس وأهلها ومقدساتها تعتبر غير قانونية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وطالبت (منظمة التعاون الاسلامي) المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لجميع الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.(النهاية)
ف ن / م ع ح ع
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