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(التعاون الاسلامي) تدين قرار الاحتلال الاستيلاء على منازل وأراض في بلدة (سلوان) بالقدس

12/13/2023 4:40:46 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 13 - 12 (كونا) -- دانت (منظمة التعاون الاسلامي) اليوم الاربعاء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على منازل وأراض فلسطينية في بلدة (سلوان) بمدينة القدس المحتلة بحجة بناء قطار هوائي يمر فوق هذه الاراضي.
واعتبرت المنظمة في بيان ان ذلك "امتداد لسياسات الاحتلال الرامية الى تهويد المدينة المقدسة وتغيير واقعها الجغرافي والديمغرافي والتاريخي".
واكدت ان جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال الاسرائيلي ضد مدينة القدس وأهلها ومقدساتها تعتبر غير قانونية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وطالبت (منظمة التعاون الاسلامي) المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لجميع الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.(النهاية)

ف ن / م ع ح ع



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