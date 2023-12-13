الأمن العام: فقدان السيطرة بسبب الانزلاق سبب حادثة تدهور الحافلة اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا) - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ لجنة التحقيق المرورية المشكلة من إدارة السير أنهت تحقيقاتها المرورية في حادثة تدهور حافلة نقل الركاب في منطقة سلحوب.

واضاف أن اللجنة خلصت إلى أن سبب الحادث ناتج عن فقدان السيطرة الناجم عن الانزلاق، وستتم إحالة القضية للقضاء.

--(بترا)

ل م/ ف ج

13/12/2023 12:37:36