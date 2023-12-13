الأمن العام: فقدان السيطرة بسبب الانزلاق سبب حادثة تدهور الحافلة اليوم

الأمن العام: فقدان السيطرة بسبب الانزلاق سبب حادثة تدهور الحافلة اليوم
التاريخ
12/13/2023 4:40:32 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول (بترا) - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ لجنة التحقيق المرورية المشكلة من إدارة السير أنهت تحقيقاتها المرورية في حادثة تدهور حافلة نقل الركاب في منطقة سلحوب.
واضاف أن اللجنة خلصت إلى أن سبب الحادث ناتج عن فقدان السيطرة الناجم عن الانزلاق، وستتم إحالة القضية للقضاء.
--(بترا)
ل م/ ف ج
13/12/2023 12:37:36
MENAFN13122023000117011021ID1107586268
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.