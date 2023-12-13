إنتاج تناقش آليات دعم صندوق غزة للتعافي السريع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- شاركت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، في ندوة حوارية عن بعد، بتنظيم من "الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات" و "اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية – بيتا".

وبحسب بيان للجمعية اليوم الأربعاء، هدفت الندوة إلى تسليط الجهود المبذولة لدعم وتمكين القطاع التكنولوجي الفلسطيني في مواجهة التحديات الناجمة عن الأوضاع الراهنة وآليات دعم "صندوق غزة للتعافي السريع".

وناقش المشاركون المبادرة الإغاثية الكبرى لدعم إعادة إعمار وتأهيل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في غزة، من خلال "صندوق غزة للتعافي السريع"، الذي أطلقه اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية – بيتا.

وتتمثل الأهداف الرئيسة للصندوق بالتدخل العاجل لحظة وقف العدوان الصهيوني لإيجاد واستئجار مبنى مزود بالكهرباء والإنترنت وأجهزة الحاسوب الأساسية التي بدورها تمكن الرياديين والشركات الناشئة، والشركات المتضررة من العودة السريعة لعملها والتواصل مع زبائنهم ومحاولة مساعدة الشركات على التعافي، وينظم الصندوق حملة تبرعات واسعة النطاق، حيث يتم دعوة الشركات والأفراد للمساهمة لتحقيق هذه الأهداف.

وأكد رئيس هيئة المديرين في جمعية "إنتاج"، عيد صويص أهمية إيجاد الآليات الناظمة لتوفير الدعم لأكثر من 130 شركة عاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، بالإضافة إلى أهمية إيجاد مبادرات جديدة تتضمن توفير خدمات الإنترنت وأجهزة الحاسوب.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة "الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، عبيدلي العبيدلي، إن الهدف الرئيس يجب أن يكون تقديم الدعم الفعّال والعملي للأشقاء في قطاع غزة، والذين يواجهون تحديات كبيرة.

من جهته، أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية 'بيتا'، تامر البرانسي عن إطلاق مجموعة من المبادرات الرامية إلى دعم وإعادة بناء البنية التحتية التكنولوجية في غزة التي تضررت بشدة نتيجة الأحداث الأخيرة.

وأضاف أن اتحاد 'بيتا' قدم دعمًا بقيمة 20 ألف دولار لأعضائه في غزة، كخطوة أولية لدعمهم في هذه الأزمة.

-- (بترا)

غ ح/ف ج

13/12/2023 12:23:34