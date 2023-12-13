إنتاج تناقش آليات دعم صندوق غزة للتعافي السريع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول (بترا)- شاركت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، في ندوة حوارية عن بعد، بتنظيم من "الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات" و "اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية – بيتا".
وبحسب بيان للجمعية اليوم الأربعاء، هدفت الندوة إلى تسليط الجهود المبذولة لدعم وتمكين القطاع التكنولوجي الفلسطيني في مواجهة التحديات الناجمة عن الأوضاع الراهنة وآليات دعم "صندوق غزة للتعافي السريع".
وناقش المشاركون المبادرة الإغاثية الكبرى لدعم إعادة إعمار وتأهيل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في غزة، من خلال "صندوق غزة للتعافي السريع"، الذي أطلقه اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية – بيتا.
وتتمثل الأهداف الرئيسة للصندوق بالتدخل العاجل لحظة وقف العدوان الصهيوني لإيجاد واستئجار مبنى مزود بالكهرباء والإنترنت وأجهزة الحاسوب الأساسية التي بدورها تمكن الرياديين والشركات الناشئة، والشركات المتضررة من العودة السريعة لعملها والتواصل مع زبائنهم ومحاولة مساعدة الشركات على التعافي، وينظم الصندوق حملة تبرعات واسعة النطاق، حيث يتم دعوة الشركات والأفراد للمساهمة لتحقيق هذه الأهداف.
وأكد رئيس هيئة المديرين في جمعية "إنتاج"، عيد صويص أهمية إيجاد الآليات الناظمة لتوفير الدعم لأكثر من 130 شركة عاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، بالإضافة إلى أهمية إيجاد مبادرات جديدة تتضمن توفير خدمات الإنترنت وأجهزة الحاسوب.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة "الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، عبيدلي العبيدلي، إن الهدف الرئيس يجب أن يكون تقديم الدعم الفعّال والعملي للأشقاء في قطاع غزة، والذين يواجهون تحديات كبيرة.
من جهته، أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية 'بيتا'، تامر البرانسي عن إطلاق مجموعة من المبادرات الرامية إلى دعم وإعادة بناء البنية التحتية التكنولوجية في غزة التي تضررت بشدة نتيجة الأحداث الأخيرة.
وأضاف أن اتحاد 'بيتا' قدم دعمًا بقيمة 20 ألف دولار لأعضائه في غزة، كخطوة أولية لدعمهم في هذه الأزمة.
-- (بترا)
غ ح/ف ج
13/12/2023 12:23:34
MENAFN13122023000117011021ID1107586267
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