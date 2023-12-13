الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ونازحين وتقتادهم لخارج مستشفى كمال عدوان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 13 كانون الأول(بترا)-أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على احتجاز كل الذكور من الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين واقتادتهم إلى جهة غير معلومة خارج مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.
وقالت الصحة في بيان، إنه جرى استجواب الذين تم احتجازهم تحت التعذيب والضرب المبرح والتعرض للبرد القارس، وبعد إخلاء سبيل عدد من المحتجزين ودفعهم للعودة إلى المستشفى جرى إطلاق النار عليهم، حيث أُصيب 5 من الكوادر الطبية والجرحى النازحين بإصابات مختلفة.
وأوضح رئيس قسم الأطفال في مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية، أن قوات الاحتلال لا تزال تحاصر المستشفى وتطلق النار والقذائف داخل المستشفى ومنعت المتواجدين من التحرك،وحرمتهم من الماء والطعام والكهرباء.
وأشار إلى أن الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الطبية لأطفال العناية المركزة، ولا يتوافر ماء لتحضير حليب لهم.
وطالبت الامم المتحدة ومؤسساتها الاممية بالتحرك العاجل لانقاذ الاطفال والجرحى والطواقم الطبية وحماية المستشفى
--(بترا)
أ ش/ أ غ/ أ أ / س س
13/12/2023 12:21:50
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