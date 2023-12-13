الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ونازحين وتقتادهم لخارج مستشفى كمال عدوان

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 13 كانون الأول(بترا)-أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على احتجاز كل الذكور من الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين واقتادتهم إلى جهة غير معلومة خارج مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

وقالت الصحة في بيان، إنه جرى استجواب الذين تم احتجازهم تحت التعذيب والضرب المبرح والتعرض للبرد القارس، وبعد إخلاء سبيل عدد من المحتجزين ودفعهم للعودة إلى المستشفى جرى إطلاق النار عليهم، حيث أُصيب 5 من الكوادر الطبية والجرحى النازحين بإصابات مختلفة.

وأوضح رئيس قسم الأطفال في مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية، أن قوات الاحتلال لا تزال تحاصر المستشفى وتطلق النار والقذائف داخل المستشفى ومنعت المتواجدين من التحرك،وحرمتهم من الماء والطعام والكهرباء.

وأشار إلى أن الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الطبية لأطفال العناية المركزة، ولا يتوافر ماء لتحضير حليب لهم.

وطالبت الامم المتحدة ومؤسساتها الاممية بالتحرك العاجل لانقاذ الاطفال والجرحى والطواقم الطبية وحماية المستشفى

--(بترا)

أ ش/ أ غ/ أ أ / س س

13/12/2023 12:21:50