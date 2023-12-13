انخفاض أسعار الذهب بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بمختلف عياراته، اليوم الأربعاء، بمقدار 30 قرشا للغرام الواحد، مدفوعة بتراجع أثمان المعدن الأصفر عالميا.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين، لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 40 دينارا مقابل 38.30 دينار لجهة البيع.

فيما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 47.20 و35.50 دينار على التوالي.

وبين رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، في تصريح لــ (بترا)، أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 285 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 325 دينارا، لافتا إلى ان العرض والطلب على الذهب بالسوق المحلية "ضعيف".

وأوضح أن اسعار المعدن الأصفر بالسوق العالمية حتى ظهر اليوم الاربعاء، بلغت 1980 دولارا للأونصة الواحدة، مبينا أن تراجع اثمان الذهب يعود لوجود بيانات اميركية اقتصادية جيدة تتعلق بالوظائف والدولار.

--(بترا)

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13/12/2023 12:20:02